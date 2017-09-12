Эксперт скептически отнесся к китайскому двигателю, работающему без топлива

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Космический двигатель, нарушающий законы физики, якобы созданный китайскими учеными, скорее всего, не функционирует так, как утверждают разработчики, подобные устройства в профессиональной среде принято называть "Гравицапами", рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на китайский телеканал и британскую газету Daily Mail появились сообщения, что китайские ученые создали рабочую модель микроволнового двигателя EmDrive, работу которого невозможно объяснить в рамках классической физики. Сообщения о разработке EmDrive регулярно появляются в течение нескольких лет и вызывают волну обсуждений во всем мире.

"Это не внушает никакого доверия, выглядит блефом и уткой, поскольку, судя по всему, эта информация предполагает движение или тягу без отброса массы, что выглядит удивительно, противоречит законам физики. Либо здесь чего-то недоговаривают, либо верят в чудеса", — сказал Эйсмонт.

"Могу привести (пример) из области кино. Фильм был (Георгия) Данелии – "Кин-дза-дза!". И там герои перемещались на своих аппаратах, которые тоже двигались без отброса массы, у них эти аппараты назывались "Гравицапами". С тех пор термин "гравицапа" вошел, можно сказать, в обиход в профессиональной среде как некий символ такого рода устройств, нарушающих законы физики. Я подозреваю, что то, о чем сейчас говорят, это тоже "Гравицапа", — добавил ученый.

Согласно заявлению разработчиков, благодаря этим двигателям края Солнечной системы можно достичь за несколько месяцев. По словам Эймонта, это слишком короткий срок. Он привел в пример американский аппарат New Horizons, который стартовал 19 января 2006 года. Межпланетная станция совершила в 2007 году гравитационный маневр по облету Юпитера (используется для экономии топлива и придания дополнительного разгона автоматическим станциям) и достигла Плутона в 2015 году.

"Еще, наверное, лет через 10 они достигнут того, что можно считать краем Солнечной системы", — добавил Эйсмонт.