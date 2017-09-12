Роскосмос заказал поставку "Союза-2-1б" для запуска трех спутников "Гонец"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Роскосмос заказал изготовление и поставку ракеты-носителя "Союз-2-1б" для запуска трех космических аппаратов "Гонец-М", максимальная цена контракта составляет 1,2 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Срок выполнения работ по поставке РН для запуска спутников "Гонец-М" №27, №28, №29 определен по конец ноября 2018 года.

Исполнителя планируется выбрать в начале октября.

Система "Гонец" предназначена для предоставления персональной связи и передачи данных различного типа, в том числе координатно-временных данных ГЛОНАСС. Связь осуществляется посредством группировки низколетящих космических аппаратов, развернутой на высоте 1400 километров.