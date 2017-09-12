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РИА Наука
РИА Наука

Рассеянный склероз может вызываться микрофлорой кишечника, заявляют ученые

13:0812.09.2017
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© Fotolia / psdesign1Бактериальная инфекцияБактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Люди, страдающие от рассеянного склероза, обладают необычной микрофлорой, "перепрограммирующей" клетки иммунной системы на развитие воспалений в мозге и в других частях тела, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Мы провели очень простой, даже грубый эксперимент, используя примитивнейшие экстракты микрофлоры. Наши опыты показали, что микрофлора играет ключевую роль в развитии болезни, способствуя созданию среды, в которой постоянно существуют воспаления. В комбинации с определенными мутациями и факторами среды, это заставляет клетки иммунной системы атаковать оболочку нейронов мозга", — пишет Серджио Баранзини (Sergio Baranzini) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

Мозг на фоне колонии бактерий
© Фото : Suel lab
Ученые: рыбий жир может продлить жизнь людям с рассеянным склерозом

Рассеянный склероз — болезнь нервной системы, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Без миелина нервы хуже проводят сигнал и начинают "замыкать", что приводит к разным последствиям от легкого онемения конечностей до паралича или слепоты. По статистике ВОЗ, сегодня свыше 2,3 миллиона людей страдает от этой болезни, эффективных способов лечения которой пока не придумано.

Сегодня десятки научных команд по всему миру работают над созданием методов лечения этой болезни, и в прошлом году российские ученые из Института биоорганической химии РАН предложили первую потенциальную "вакцину" от рассеянного склероза, обучающую иммунные клетки не атаковать мозг и не убивать его клетки.

Несмотря на эти успехи, остается не понятным, почему иммунитет начинает считать мозг "врагом". Часть ученых считает, что это связано проникновением инфекций в мозг, а другие считают, что причины развития рассеянного склероза связаны с нарушениями в работе самого организма.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
Биологи нашли возможную причину развития рассеянного склероза

Как выяснили Баранзини и его коллеги, причина развития этих воспалений действительно может быть связана с микробами, но не с "внешними врагами", возбудителями болезнетворных болезней, а со своеобразной бактериальной "пятой колонной" – необычными представителями микрофлоры кишечника.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав и сопоставив образцы микрофлоры примерно семи дюжин людей, страдавших от рассеянного склероза, и аналогичного числа здоровых добровольцев.

По словам биологов, микрофлора здоровых и больных людей почти не отличалась, за исключением двух видов бактерий — Akkermansia muciniphila и Acinetobacter calcoaceticus. Оба этих штамма микробов присутствовали в большом количестве в кишечнике людей, страдавших от нейродегенеративной болезни, но при этом их было очень мало в микрофлоре здоровых людей.

Алексей Белогуров
© Фото : Предоставлено пресс-службой ИБХ РАН
Биохимик: лекарство от рассеянного склероза появится через 2-3 года

Совершив это открытие, биологи проверили, что произойдет, если поместить этих микробов в питательную среду, где живут иммунные клетки, или в кишечник мышей, очищенный от микрофлоры. Как показали эти опыты, микрофлора людей с рассеянным склерозом заставляла так называемые Т-клетки, главных "дирижеров" иммунной системы, выделять целый набор сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений и рассеянного склероза, тогда как бактерии здоровых людей не вызывали подобной реакции.

Причиной этого, как считают ученые, могла быть другая бактерия, Parabacteroides distasonis, заставлявшая иммунные клетки вырабатывать вещества, подавляющие воспаления, а не провоцирующие их. Как полагают ученые, лекарства, подавляющие размножение "плохих" бактерий и увеличивающие численность Parabacteroides distasonis, могут быть первым действенным средством для борьбы с рассеянным склерозом.

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