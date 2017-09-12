Ученый прокомментировал появление огненного шара над Петербургом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Природа и орбита болида, сгоревшего в атмосфере над Петербургом, не определены, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.

Пользователи соцсетей активно обсуждают светящийся шар в небе над Петербургом, похожий на метеорит, публикуют многочисленные фото и видео.

"Любое тело, сгоревшее в атмосфере и оставившее яркий свет, именуется болидом. Этот термин применяется и в науке, и в быту. Конкретная природа объекта и его орбита не определены, так как на кадрах нет описания точного места его появления, и часто даже упоминаемое время падения объекта неточное", — сказал ученый, добавив, что, скорее всего, болид полностью сгорел в земной атмосфере.

"Вчера в десять минут девятого вечера видел этот метеорит, ехал на работу, не поверил, думал, просто так долго ракетница летит сверху, зеленая была под конец, погасла, по-моему, метров сорок над землей. Видел я намного ближе, метров с четырехсот", — пишет один из пользователей в социальной сети " ВКонтакте"

"Видел! Прямо передо мной в небе пролетел. Честно: ждал удара в течение минуты, но, видимо, метеорит сгорел в атмосфере", — пишет другой пользователь.

Очевидцы сообщают, что видели яркую вспышку в небе в разных районах города. "Наблюдал его падение в чистом небе вчера с дамбы Кронштадта, если провести оси Х и Y через центр Петербурга, то траектория падения была северо-восточный квадрат, но при мне он полностью сгорел в атмосфере, скорость была очень большой и сзади красивый хвост пламени", — пишет один из очевидцев.