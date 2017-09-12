"Вопреки законам физики": в Китае заявили о создании уникального двигателя

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Китае сообщили о создании рабочего образца двигателя EmDrive, действие которого нельзя объяснить в рамках законов сохранения, сообщает Daily Mail. Ученые считают, что благодаря силовой установке на базе такого двигателя, человечество могло бы добраться до края Солнечной системы за несколько месяцев.
Технические подробности EmDrive не приводятся, но известно, что устройство представляет собой особую коническую камеру-резонатор, к которой подключен мощный магнетрон — источник микроволнового излучения. При определенной геометрии этого конуса, такое устройство будет двигаться в сторону узкой его части с крайне малой, но силой, если внутри конуса будут "гулять" микроволны.
Подобное поведение EmDrive, как сразу заявили тогда физики, является невозможным с точки зрения законов физики — подобная манера движения, при которой не тратятся ни топливо, ни вырабатывается направленный пучок излучения, противоречит закону сохранению импульса. Эту проблему можно просто представить себе таким образом — если человек сядет в коробку и начнет толкать ее противоположные стенки, то он не будет двигаться вперед, а будет шататься на месте.опубликовали научную работу, в которой утверждали, что двигатель действительно производит "постоянную" тягу, при этом ни топливо не тратится, ни направленный пучок излучения не вырабатывается.
Критика проекта
В прошлом году чешский физик Любош Мотль раскритиковал отчет сотрудников лаборатории Иглворкс в Центре космических полетов НАСА имени Джонсона, которые заявили, что изобретение действительно работает.
Он считает, что отчет содержит ошибки и что ее авторы воспользовались связями с НАСА для придания достоверности.
"Слово НАСА встречается в статье десять раз, и восемь этих раз оно упоминается в аффилиациях авторов статьи, семь из которых включает в себя словосочетания вроде "бульвар НАСА". Не стоит даже говорить о том, что повторение слова НАСА в данном случае является типичным трюком по увеличению престижа авторов, чем часто пользуются фрики от мира науки", — комментирует физик.
Как считает Мотль, публикация такой статьи в научном журнале — это удар по репутации науки в целом и опубликовавшего ее издания в частности.
Как отмечает Мотль, вырабатываемая этим двигателем сила примерно в 360 раз больше, чем она должна быть, если бы в ее рождении были замешаны пары виртуальных частиц, постоянно появляющиеся и исчезающие в вакууме. Это говорит или о том, что экспериментаторы допустили ошибку при вычислениях, или о наличии каких-то неучтенных ими сил, которые породили эту тягу.
По мнению чешского ученого, источником такой тяги могли послужить обыденные вещи, вроде нагрева газа в одной из точек двигателя под действием микроволнового излучения, поляризация каких-то металлических деталей или объектов рядом с EmDrive, которые притянули маятник, измерявший силу тяги, и ряд других вещей, порожденных ошибками при ведении опытов.