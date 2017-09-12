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РИА Наука
РИА Наука

"Вопреки законам физики": в Китае заявили о создании уникального двигателя

11:1112.09.2017
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© Фото : Roger ShawyerДвигатель EmDrive. Архивное фотоДвигатель EmDrive. Архивное фото
© Фото : Roger Shawyer

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Китае сообщили о создании рабочего образца двигателя EmDrive, действие которого нельзя объяснить в рамках законов сохранения, сообщает Daily Mail. Ученые считают, что благодаря силовой установке на базе такого двигателя, человечество могло бы добраться до края Солнечной системы за несколько месяцев.

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В 2001 году американский инженер-авиаконструктор Роджер Шоер заявил о разработке двигателя, который, как тогда утверждалось, нарушает все известные законы физики.

Технические подробности EmDrive не приводятся, но известно, что устройство представляет собой особую коническую камеру-резонатор, к которой подключен мощный магнетрон — источник микроволнового излучения. При определенной геометрии этого конуса, такое устройство будет двигаться в сторону узкой его части с крайне малой, но силой, если внутри конуса будут "гулять" микроволны.

Подобное поведение EmDrive, как сразу заявили тогда физики, является невозможным с точки зрения законов физики — подобная манера движения, при которой не тратятся ни топливо, ни вырабатывается направленный пучок излучения, противоречит закону сохранению импульса. Эту проблему можно просто представить себе таким образом — если человек сядет в коробку и начнет толкать ее противоположные стенки, то он не будет двигаться вперед, а будет шататься на месте.

Бензин. Архивное фото
© Fotolia / phonlamaiphoto
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Ранее специалисты НАСА опубликовали научную работу, в которой утверждали, что двигатель действительно производит "постоянную" тягу, при этом ни топливо не тратится, ни направленный пучок излучения не вырабатывается.

Критика проекта

В прошлом году чешский физик Любош Мотль раскритиковал отчет сотрудников лаборатории Иглворкс в Центре космических полетов НАСА имени Джонсона, которые заявили, что изобретение действительно работает.

Он считает, что отчет содержит ошибки и что ее авторы воспользовались связями с НАСА для придания достоверности.

"Слово НАСА встречается в статье десять раз, и восемь этих раз оно упоминается в аффилиациях авторов статьи, семь из которых включает в себя словосочетания вроде "бульвар НАСА". Не стоит даже говорить о том, что повторение слова НАСА в данном случае является типичным трюком по увеличению престижа авторов, чем часто пользуются фрики от мира науки", — комментирует физик.

Как считает Мотль, публикация такой статьи в научном журнале — это удар по репутации науки в целом и опубликовавшего ее издания в частности.

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По его словам, если авторы этой статьи действительно зафиксировали какую-то тягу, то она в данном случае не имеет никакого отношения к поведению элементарных частиц, о роли которых в работе EmDrive пишут Гарольд Уайт, Пол Марш и другие сотрудники Лаборатории.

Как отмечает Мотль, вырабатываемая этим двигателем сила примерно в 360 раз больше, чем она должна быть, если бы в ее рождении были замешаны пары виртуальных частиц, постоянно появляющиеся и исчезающие в вакууме. Это говорит или о том, что экспериментаторы допустили ошибку при вычислениях, или о наличии каких-то неучтенных ими сил, которые породили эту тягу.

По мнению чешского ученого, источником такой тяги могли послужить обыденные вещи, вроде нагрева газа в одной из точек двигателя под действием микроволнового излучения, поляризация каких-то металлических деталей или объектов рядом с EmDrive, которые притянули маятник, измерявший силу тяги, и ряд других вещей, порожденных ошибками при ведении опытов.

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