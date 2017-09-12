МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Анализ ДНК древних жителей Европы показали, что первые племена фермеров, проникшие на субконтинент с Ближнего Востока, не смешивались с местными охотниками-собирателями, а полностью замещали их, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Так называемая неолитическая революция была одним из важных событий в истории человечества. Она радикально изменила окружающую среду, повысила плотность населения, создала зачатки современной цивилизации и привела к созданию новых форм общества. Этот процесс, затянувшийся на 5 тысяч лет, мог идти двумя путями – посредством культурного обмена и прямого замещения населения", — пишут Виктор де Риоха (Victor de Rioja) и его коллеги из университета Жироны (Испания).

Сторонники первого сценария считают, что первые фермеры Старого Света, появившиеся на Ближнем Востоке, люди обладали достаточно мирным характером и не конфликтовали с племенами охотников-собирателей, населявшими тогда Европу. Благодаря этому знания о фермерском искусстве распространялись в основном благодаря культурному обмену и ассимиляции.

Другие ученые, большая часть которых является не антропологами, а генетиками, говорит об обратном – первые племена фермеров полностью замещали те группы людей, рядом с которыми они селились после "переезда" в Европу. Пока не понятно, как именно происходило это замещение, но результатом этого, по мнению сторонников этой идеи, является то, что сегодня следы ДНК последних охотников Европы встречаются лишь среди жителей стран Балтии и Скандинавии.

Де Риоха и его коллеги нашли новые аргументы в пользу этой гипотезы, попытавшись найти следы скрещивания первых фермеров и последних охотников Старого Света в ДНК современных и давно умерших жителей Ближнего Востока и Европы.

Свое исследование ученые построили на простом и логичном предположении – культурные контакты должны были неизбежно приводить к появлению смешанных браков и детей и появлению "ближневосточных" частей генома в ДНК последних охотников Европы. Чем теснее были эти контакты, тем больше должна быть доля "неправильных" участков в их геномах.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали несколько десятков "воскрешенных" геномов древних европейцев и выделили из них так называемую митохондриальную ДНК – небольшую часть генома, которая хранится в митохондриях, "энергостанциях" клетки, и передается от матери к ребенку.

Геномы древних фермеров и охотников, в силу разного их происхождения, содержат в себе разные версии мтДНК, так называемые гаплогруппы, благодаря чему любые следы длительных контактов между ними можно найти, обнаружив "чужую" гаплогруппу в ДНК европейских "аборигенов" или ближневосточных "мигрантов".

Для подобных поисков ученые избрали гаплогруппу К, широко распространенную на Ближнем Востоке сегодня и в прошлом, но полностью отсутствующую среди охотников-собирателей, живших в Европе до начала "неолитической революции".

Эти поиски, как отмечают де Риоха и его коллеги, не увенчались успехом – следы гаплогруппы К присутствовали в большом количестве лишь в ДНК людей, живших на территории Леванта и Анатолии на заре появления фермерского искусства, и ее доля стремительно убывала при удалении от Сирии, где число ее носителей в то время было максимальным.

После начала колонизации Европы, число носителей этой гаплогруппы начало расти на ее территории, и фактически все они были фермерами, а не охотниками-собирателями. В целом, как показывают расчеты ученых, лишь 2% ближневосточных мигрантов могло участвовать в культурном обмене и контактах с охотниками-собирателями. Это, в свою очередь, говорит о том, что первые фермеры Европы предпочитали не делиться секретами своего успеха, а постепенно колонизировали новые территории, вытесняя или даже уничтожая племена "аборигенов".

Подобные выводы, как признают ученые, скорее всего вызовут скептицизм и негативную реакцию со стороны антропологов и археологов, однако они уверены, что их выводы и ряд аналогичных генетических исследований дают более полную картину заселения Европы, чем достаточно скудный набор артефактов и памятников культуры из небольшого числа уголков субконтинента, говорящий об обратном.