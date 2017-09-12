Ученые планируют создать на МКС "самое холодное место во Вселенной"

НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Российские и американские ученые в конце года планируют запустить на Международной космической станции эксперимент по созданию максимально низкой температуры, сообщил журналистам в Новосибирске замдиректора Объединенного института высоких температур (ОИВТ РАН), академик Эдуард Сон.
Сон отметил, что это очень сложный эксперимент, который "сродни обнаружению гравитационных волн".
"Эксперимент ведется в лаборатории в Санта-Барбаре, а Россия делает так называемую "ридберговскую материю". В этом году, в конце года, будет первый запуск, и если получится, то это будет очень большой успех", — сказал ученый.
Он добавил, что на МКС до 2024 года, после которого будущее станции пока не определено, расписано проведение множества разнообразных экспериментов.