Ученые планируют создать на МКС "самое холодное место во Вселенной"

НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Российские и американские ученые в конце года планируют запустить на Международной космической станции эксперимент по созданию максимально низкой температуры, сообщил журналистам в Новосибирске замдиректора Объединенного института высоких температур (ОИВТ РАН), академик Эдуард Сон.

"Идея в том, что на МКС можно создать самое холодное место во Вселенной. В настоящее время в американских и российских лабораториях получена температура 10 в минус девятой степени градуса по Кельвину. А в космосе, поскольку нет гравитации, можно получить 10 в минус десятой", — сказал он.

Сон отметил, что это очень сложный эксперимент, который "сродни обнаружению гравитационных волн".

"Эксперимент ведется в лаборатории в Санта-Барбаре, а Россия делает так называемую "ридберговскую материю". В этом году, в конце года, будет первый запуск, и если получится, то это будет очень большой успех", — сказал ученый.

Он добавил, что на МКС до 2024 года, после которого будущее станции пока не определено, расписано проведение множества разнообразных экспериментов.