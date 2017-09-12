Российские физики проведут эксперименты на будущей космической станции КНР

НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Ученые Института теплофизики СО РАН запланировали провести три научных эксперимента на планируемой к запуску в ближайшие годы космической станции Китая, сообщил журналистам во вторник руководитель лаборатории интенсификации процессов теплообмена института Олег Кабов.
"Будущая китайская станция открыта для совместной работы с Европой и Россией. Уже прошли первые запросы на подачу совместных международных проектов. Такие проекты уже были поданы, в частности, наш институт участвует в трех таких проектах. Они еще не проанализированы и не утверждены, но мы надеемся на положительное рецензирование", — сказал он, уточнив, что участие в экспериментах планируется через Европейское космическое агентство.
Речь идет об эксперименте по испарению в области контактной линии (один из пока неисследованных природных феноменов), эксперименте по проблемам конденсации и созданию конденсаторов пара для условия микрогравитации. Третий эксперимент будет посвящен кипению в микро- и миниканалах, что используется в различных системах охлаждения.
В свою очередь, представитель китайского космического агентства Чжао Цзяньфу сообщил, что на планируемой к запуску космической станции запланировано развитие сотрудничества с российскими учеными и в настоящее время уже действует ряд соглашении о сотрудничестве.
"В 2020 году будет запущен центральный модуль, через два года станция будет полностью запущена в работу, и в течение десяти лет на ней будут проводиться испытания", — сказал он.
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.
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