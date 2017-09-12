Российские физики проведут эксперименты на будущей космической станции КНР

НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Ученые Института теплофизики СО РАН запланировали провести три научных эксперимента на планируемой к запуску в ближайшие годы космической станции Китая, сообщил журналистам во вторник руководитель лаборатории интенсификации процессов теплообмена института Олег Кабов.

"Будущая китайская станция открыта для совместной работы с Европой и Россией. Уже прошли первые запросы на подачу совместных международных проектов. Такие проекты уже были поданы, в частности, наш институт участвует в трех таких проектах. Они еще не проанализированы и не утверждены, но мы надеемся на положительное рецензирование", — сказал он, уточнив, что участие в экспериментах планируется через Европейское космическое агентство.

Речь идет об эксперименте по испарению в области контактной линии (один из пока неисследованных природных феноменов), эксперименте по проблемам конденсации и созданию конденсаторов пара для условия микрогравитации. Третий эксперимент будет посвящен кипению в микро- и миниканалах, что используется в различных системах охлаждения.

В свою очередь, представитель китайского космического агентства Чжао Цзяньфу сообщил, что на планируемой к запуску космической станции запланировано развитие сотрудничества с российскими учеными и в настоящее время уже действует ряд соглашении о сотрудничестве.

"В 2020 году будет запущен центральный модуль, через два года станция будет полностью запущена в работу, и в течение десяти лет на ней будут проводиться испытания", — сказал он.