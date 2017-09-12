"Протон-М" вывел на орбиту испанский спутник связи Amazonas-5

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен – РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" вывела на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник Amazonas-5 в интересах Испании, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

"Протон-М", стартовавший 11 сентября в 22.23 по московскому времени с Байконура, 12 сентября вывел на целевую орбиту с помощью разгонного блока "Бриз-М" спутник связи Amazonas-5", — сказал собеседник агентства.

Космический аппарат доставлен на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров.

Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска испанского спутника с использованием ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М" заключила компания International Launch Services Inc. (ILS, Рестон, США), осуществляющая продвижение "Протона" на внешнем рынке. ILS — дочернее предприятие Центра имени Хруничева — разработчика и изготовителя носителей "Протон" и разгонных блоков "Бриз-М".

Запуск "Амазонас-5" стал 95–м пуском ракеты-носителя "Протон" в рамках контрактов, заключенных ILS.

Компания "СОГАЗ" застраховала риски запуска, в том числе, ракету-носитель "Протон-М", разгонный блок "Бриз-М", головной обтекатель, переходную систему для запуска космического аппарата и сам спутник.