Разгонный блок "Бриз-М" со спутником Amazonas-5 отделился от "Протона-М"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен – РИА Новости. Головная космическая часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и испанского телекоммуникационного спутника Amazonas-5 отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.
"Протон-М" с космическим аппаратом стартовал 11 сентября в 22.23 мск с Байконура.
Ожидается, что космический аппарат будет выведен на геостационарную орбиту высотой 36 000 километров.
Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.
Запуск "Амазонас-5" стал 95–м пуском ракеты-носителя "Протон" в рамках контрактов, заключенных ILS.
Компания "СОГАЗ" застраховала риски запуска, в том числе ракету-носитель "Протон-М", разгонный блок "Бриз-М", головной обтекатель, переходную систему для запуска космического аппарата и сам спутник.