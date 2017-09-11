Разгонный блок "Бриз-М" со спутником Amazonas-5 отделился от "Протона-М"

Ракета Протон-М с КА Amazonas-5 вывезена на стартовый комплекс. 8 сентября 2017

Ракета Протон-М с КА Amazonas-5 вывезена на стартовый комплекс. 8 сентября 2017

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен – РИА Новости. Головная космическая часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и испанского телекоммуникационного спутника Amazonas-5 отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

"Протон-М" с космическим аппаратом стартовал 11 сентября в 22.23 мск с Байконура.

"Состоялось отделение разгонного блока со спутником. Ожидается, что отделение самого космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М" произойдет ориентировочно в 7.35 мск уже 12 сентября", — отметил собеседник агентства.

Ожидается, что космический аппарат будет выведен на геостационарную орбиту высотой 36 000 километров.

Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска испанского спутника с использованием ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М" заключила компания International Launch Services Inc. (ILS, Рестон, США), осуществляющая продвижение "Протона" на внешнем рынке. ILS — дочернее предприятие Центра имени Хруничева — разработчика и изготовителя носителей "Протон" и разгонных блоков "Бриз-М".

Запуск "Амазонас-5" стал 95–м пуском ракеты-носителя "Протон" в рамках контрактов, заключенных ILS.

Компания "СОГАЗ" застраховала риски запуска, в том числе ракету-носитель "Протон-М", разгонный блок "Бриз-М", головной обтекатель, переходную систему для запуска космического аппарата и сам спутник.