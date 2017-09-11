С Байконура стартовал "Протон-М" с испанским спутником связи Amazonas-5

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен – РИА Новости. Тяжелая ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" испанским спутником связи Amazonas-5 ("Амазонас-5") стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости со стартовой площадки космодрома.
Телекоммуникационный космический аппарат Amazonas-5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.