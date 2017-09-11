Запуск новой экспедиции на МКС состоится, несмотря на вспышки на Солнце

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Ударная волна заряженных частиц, возникшая в результате целой серии самых мощных за последние 12 лет вспышек на Солнце, не помешает провести запуск новой экспедиции на МКС в расчетное время, заявил командир корабля "Союз МС-06" Александр Мисуркин.

"На самом деле, с нашей стороны были определенные опасения, связанные с тем, что такая активность Солнца нагревает атмосферу и она расширяется, тем самым влияет на полет МКС и на баллистику. Но в итоге все хорошо, и слава богу. Мы планируем стартовать в заданное время и лететь на станцию по четырехвитковой схеме", — сказал Мисуркин на предполетной пресс-конференции на Байконуре.

По данным Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, в последние дни наблюдалось повышение солнечной активности. Мощные вспышки на Солнце являются причиной повышения радиационного фона в околоземном пространстве и могут рассматриваться как потенциальная опасность для космонавтов на борту МКС, сообщил ранее Роскосмос.

Существующая конструкция МКС позволяет обеспечить достаточную радиационную защиту экипажа в периоды повышенной солнечной активности. По данным радиометра и дозиметров, постоянно работающих на МКС, показатели радиации на станции остаются в пределах допустимых значений – дополнительный уровень радиации меньше суточной нормы.

Тем не менее, после поступления информации об очередной вспышке на поверхности Солнца космонавт Сергей Рязанский получил рекомендации медицинской службы Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС в ближайшие двое суток сократить количество посещений зон на МКС, менее защищенных от солнечной радиации. Аналогичные рекомендации от своих медицинских служб получили его коллеги астронавты Рэндолф Брезник и Паоло Несполи.