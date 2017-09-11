Земля может почти полностью лишиться кофе к 2050 году, заявляют ученые

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Почти все территории, пригодные для выращивания кофе в сегодняшней Латинской Америке, станут слишком теплыми для роста кофейных деревьев или потеряют почти всех критически важных опылителей, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Кофе является одним из самых ценных товаров на Земле сегодня, и для его выращивания нужны и особый климат, и пчелы, способные опылять цветы кофейного дерева. Мы впервые изучили то, как изменение климата повлияет и на тех, и на других, и обнаружили, что производителей кофе ожидают крайне тяжелые времена", — рассказывает Тэйлор Рикеттс (Taylor Ricketts) из университета Вермонта (США).

Всего в мире насчитывается около 40 видов кофейных деревьев, из которых 19 имеют коммерческое значение, и зерна только трех видов деревьев идут на экспорт. Так, арабику получают из зерен аравийского кофейного дерева, либерику — либерийского и робусту — кофейного дерева Канефора. При этом арабика занимает основную часть мирового рынка кофейных зерен. Растет аравийское дерево в тропиках Азии и Африки.

Двумя главными "врагами" кофе, как сегодня считают ученые, являются две вещи – изменение климата, уничтожающие прохладные горные регионы в тропиках, где может расти это дерево, и жуки Hypothenemus hampei, научившиеся "переварвать" кофеин и стремительно захватывающие новые территории и в Африке, и в Южной Америке.

Как отмечают Рикеттс и его коллеги, в росте кофейных зерен, помимо самих деревьев, участвуют и опыляющие их дикие пчелы, многие виды которых сегодня находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека и глобального потепления. Его команда проверила, как сокращение площадей, пригодных для кофейных плантаций, и ареалов обитания пчел повлияет на рост кофе в ближайшие 50 лет.

Для этого ученые создали две климатических модели, учитывавших то, как рост среднегодовых температур, падение уровня осадков и другие факторы влияли на рост кофе и на благополучие ульев пчел, получив два набора карт ареалов обитания. Затем они наложили их друг на друга и попытались понять, удастся ли кофе выжить.

Как показали эти расчеты, деревья пострадают гораздо сильнее от изменения климата, чем пчелы – видовое разнообразие последних резко сократится, особенно в горных районах Южной Америки, но опылители все же не исчезнут из тех регионов, где сейчас растет кофе.

Что интересно, появление сверхагрессивных африканизированных пчел в Бразилии и в других странах Латинской Америки не приведет к уничтожению местных насекомых, так как эти пчелы повышают плодовитость растений и количество доступного нектара для всех остальных опылителей.

С другой стороны, площадь потенциальных угодий для кофейных плантаций, как показывают расчеты ученых, сократится на 73-88% к 2050 году. Большая часть уголков Южной Америки, где выращивание кофе будет возможно через 50 лет, будет находиться на территории заповедников и пока не вырубленных тропических лесов, что сделает их защиту одновременно и крайне важной, и крайне сложной вещью.

Сильнее всего от этого процесса пострадают горные страны в тропиках, такие как Никарагуа, Гондура и Венесуэла, тогда как в некоторых других государствах Латинской Америки, таких как Мексика, Колумбия и Коста-Рика, площадь территорий, пригодных для высадки кофе, несколько вырастет.

Единственным плюсом от глобального потепления будет то, что общая урожайность кофе в тех регионах, где оно еще будет способно расти, вырастет примерно на 20% благодаря увеличению уровня осадков, температуры и числа видов пчел. Тем не менее, все это говорит о том, что кардинальные методы по защите кофе от вымирания и спасению местных фермеров от разорения нужно предпринимать уже сегодня.