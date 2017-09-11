Замглавы Роскосмоса Власов покидает пост из-за ухудшения здоровья

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Власов покидает госкорпорацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья, временно исполняющим обязанности вместо него назначен Николай Ваганов, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Юрий Власов, заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетно-космической промышленности, покидает госкорпорацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Временно исполняющим обязанности заместителя генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" по ракетно-космической промышленности назначен Николай Ваганов, директор департамента ракетно-космической промышленности", — говорится в сообщении.