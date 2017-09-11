Росгидромет предупредил о возможности новых сильных вспышек на Солнце

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сильнейшие солнечные вспышки могут продолжиться 12 сентября, сообщили в понедельник в Росгидромете.

Отразились ли вспышки на Солнце на вашем самочувствии? Да, плохо себя чувствую в последние дни

Нет, не заметил(а) никаких изменений

Я вообще не верю в их влияние на самочувствие человека Результаты 43.3% Да, плохо себя чувствую в последние дни

46.8% Нет, не заметил(а) никаких изменений

9.9% Я вообще не верю в их влияние на самочувствие человека Все опросы Голосовать

"По прогнозу ИПГ на 12 сентября ожидается, что вспышечная активность будет умеренная, есть вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных", — говорится в сообщении.

В Росгидромете отметили, что геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости 11 сентября, и, возможно, слабо возмущенным 12 сентября. Радиационная обстановка ожидается умеренно возмущенная.

Сильнейшая за 12 лет вспышка на Солнце произошла в среду. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще несколько средних и одну сильную вспышку. Еще одна сильная вспышка мощностью Х8.2 произошла около 19.00 10 сентября.