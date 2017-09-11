Росгидромет предупредил о возможности новых сильных вспышек на Солнце

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сильнейшие солнечные вспышки могут продолжиться 12 сентября, сообщили в понедельник в Росгидромете.
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В Росгидромете отметили, что геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости 11 сентября, и, возможно, слабо возмущенным 12 сентября. Радиационная обстановка ожидается умеренно возмущенная.
Сильнейшая за 12 лет вспышка на Солнце произошла в среду. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще несколько средних и одну сильную вспышку. Еще одна сильная вспышка мощностью Х8.2 произошла около 19.00 10 сентября.