Ученые выяснили, почему люди чешутся в нервной обстановке

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Люди и другие приматы начинают чесаться в напряженной и нервной обстановке для того, чтобы "рассказать" окружающим о своем беспокойстве и предотвратить возможные конфликты, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Видимые признаки беспокойства могли развиться среди приматов в качестве способа для снижения уровня агрессии внутри групп себе подобных. Показывая другим то, что вы беспокоитесь, может приносить пользу как вам, так и окружающим, так как это позволяет избежать конфликта всем его возможным сторонам", — объясняет Джейми Уайтхауз (Jamie Whitehouse) из университета Портсмута (Великобритания).

Вопреки популярным в антропологии представлениям о "благородных дикарях" и мирном характере животных, многие живые существа, в том числе наши родичи шимпанзе, часто убивают себе подобных ради захвата новых территорий, получения доступа к самкам и множества других целей. Как показывают наблюдения за обезьянами, самцы шимпанзе, капуцинов и многих других приматов умеют объединяться в "банды" и координированно нападать на территории соседей, убивая или вытесняя их.

Как правило, животные внутри таких "банд" и более мирных групп редко конфликтуют благодаря сложному набору правил поведений, выработанных в ходе эволюции. Эти формы поведения, такие как демонстрация превосходства, подчинения или недовольства, заменяют собой реальные конфликты и помогают социальным животным экономить силы и избегать гибели.

Уайтхауз и его коллеги раскрыли эволюционные корни одного из самых необычных особенностей поведения человека – склонности чесаться в тот момент, когда люди испытывают страх или неуверенность в своих знаниях и силах. Многие люди, как рассказывают ученые, считают нервную чесотку обычным расстройством психики, однако, как оказалось, это совсем не так.

Наблюдая за поведением стаи из 45 макак, живущих в дикой природе на территории одного из небольших островов у берегов Пуэрто-Рико, ученые обратили внимание на то, что мартышки чесались с разной частотой в различных социальных ситуациях.

Это заставило их пристально проследить за тем, что делали приматы в тех ситуациях, когда они начинали особенно часто чесаться. Оказалось, что большая часть таких случаев происходила тогда, когда конфликтовали особи с особенно высоким и низким социальным положением.

Как выяснили приматологи, обезьяны начинали чесаться для того, чтобы продемонстрировать альфа-самцу или доминирующей самке то, что они боятся их, благодаря чему число конфликтов резко снижалось. К примеру, "чесотка" снижала вероятность развития конфликта на 50% при встрече альфа-самцов и подчиненных особей, и заметно уменьшала вероятность начала драки в том случае, если обезьяны не были знакомы друг с другом.

"Чесотка может быть признаком социального стресса, и потенциальные агрессоры могут отказываться от нападения на особей, находящихся в подобном состоянии. Стресс может заставлять людей или животных вести себя непредсказуемым образом или ухудшать их общее состояние здоровья, что может сделать нападение на них или опасным для "агрессора", или совершенно ненужной вещью для них", — продолжает ученый.

Как считает Уайтхауз, аналогичными эволюционными корнями могут обладать и другие странные формы поведения человека, в том числе и "заразная" зевота, корни которой ученые пытаются найти уже почти десятилетие. Их изучение и поиск причин их формирования может помочь нам понять, в каких условиях жили наши предки и какие факторы управляли их эволюцией, заключают ученые.