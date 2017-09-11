Ученый объяснил, как вспышки на Солнце влияют на организм

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вспышки на Солнце оказывают воздействие на человеческий организм, но все зависит от индивидуальной реакции, заявил журналистам в понедельник глава Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.
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Он пояснил, что наше тело "представляет собой воду – вода проводимая, если идут изменения в электромагнитном поле, то внутри нас что-то должно происходить".
Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние и одну сильную вспышку.