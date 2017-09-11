Ученый: вспышка на Солнце создала нежелательный радиационный фон на МКС

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Высокоэнергичные протоны, высвободившиеся в результате вспышки на Солнце, могли пробить обшивку Международной космической станции и создать нежелательный радиационный фон, сообщил журналистам в понедельник директор Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ Михаил Панасюк.
"Высокоэнергичные протоны, которые пробивают насквозь любой космический корабль, в том числе Международную космическую станцию, они создали нежелательный радиационный фон", — сказал он на пресс-конференции в Москве.
Панасюк отметил при этом, что продолжительность высвобождения протонов была очень коротка, поэтому серьезного вреда космической технике они нанести не могли.
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Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние и одну сильную вспышку.