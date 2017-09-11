Курение вейпов вредит сердцу и сосудам, рассказали медики

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Длительное курение вейпов и электронных сигарет резко повышает вероятность развития проблем с сердцем и сосудами из-за того, что их испарения делают стенки кровеносных сосудов менее гибкими, заявили медики, выступавшие на конгрессе Европейского респираторного общества в Милане.

"Число любителей вейпов и электронных сигарет резко выросло в последние годы. Публика считает их почти безопасными, что соответствует тому, как их рекламируют сами производители подобных испарителей, заявляющих, что они помогают бросить курить. Тем не менее, ученые сомневаются в их безопасности, и у нас уже есть сведения о серьезных побочных эффектах этих испарителей", — заявил Магнус Лундбэк (Magnus Lundback) из Каролинского института (Швеция).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпы среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем. Лундбэк и его коллеги подтвердили, что нечто похожее происходит и в организме человека, наблюдая за здоровьем 15 молодых людей, периодически куривших обычные сигареты до начала опытов.

Заручившись согласием этих добровольцев, ученые предложили им покурить вейпы на протяжении примерно получаса, и затем сдать анализы. Половина участников получила настоящие электронные сигареты с никотином, а остальные – "пустышку" с раствором ароматической жидкости.

Как показали эти опыты, молодые люди, выкурившие полноценный вейп, начинали страдать от тех же проблем, что и мыши в предыдущих опытах – их артерии сужались и становились менее гибкими. Это повышало давление и приводило к многим другим негативным эффектам, которые обычно ассоциируются с курением табачных изделий. "Пустышка", в свою очередь, не вызывала подобных эффектов и не влияла на работу сердца и сосудов.

В данном случае, как отмечает Лундбэк, стенки сосудов теряли свою гибкость только временно — после того, как участники опытов прекращали курить, их здоровье приходило в норму. Тем не менее, ученые полагают, что постоянное курение вейпов приведет к тому, что сосуды потеряют свою прежнюю гибкость на более длительный срок или даже навсегда. В этом плане, констатирует ученый, они ничем не отличаются от обычных сигарет и не являются более безопасными для здоровья курильщиков.

"Производители вейпов часто рекламируют свои изделия как способ отказаться от курения. С другой стороны, текущие наблюдения показывают, что люди часто не только не отказываются от табака, но и начинают курить и то, и другое. Вейп-индустрия постоянно растет, и по некоторым прогнозам уже в ближайшие годы она опередит традиционные табачные компании. Соответственно, наши выводы касаются очень большой группы людей и их нужно учитывать для того, чтобы сохранить их здоровье", — заключает ученый.