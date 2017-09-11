"Кассини" в последний раз снял на видео гейзеры Энцелада

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Зонд "Кассини" передал на Землю последние видеозаписи и фотографии гейзеров на южном полюса Энцелада, извергающих в космос потоки жидкой и теплой воды, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Последние фотографии гейзеров Энцелада, полученные зондом "Кассини" © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Последние фотографии гейзеров Энцелада, полученные зондом "Кассини"

Зонд "Кассини", изучающий Сатурн и его спутники с 2005 года, посвятил весомую долю своего времени Энцеладу, одной из самых интересных и загадочных лун планеты-гиганта. Практически сразу после прибытия в систему "властелина колец" зонд НАСА обнаружил намеки на существование гейзеров на поверхности этой ледяной луны, что заставило ученых искать другие следы жидкой воды в ее недрах и на ее поверхности.

За последующие 12 лет "Кассини" доказал, что под ледовой коркой Энцелада скрывается гигантский подледный океан, заполненный относительно теплой и пресной водой, в которой в принципе может существовать жизнь, питающаяся водородом. Сегодня ученые всерьез рассматривают луну Сатурна как главного кандидата на роль первого прибежища внеземной жизни, и призывают НАСА и другие космические агентства отправить новую миссию к Сатурну.

Жизнь "Кассини" оборвется совсем скоро – неделю назад он начал последний, 22 виток вокруг Сатурна в рамках последнего этапа миссии, получившего имя "Финал Оперы". Через четыре дня, 15 сентября этого года, зонд НАСА войдет в плотные слои атмосферы Сатурна и сгорит, передавая при этом информацию об устройстве его "недр" на Землю.

Зонд-ветеран, как передает НАСА, в последний раз "оглянулся" на Энцелад и получил фотографии луны Сатурна и ее гейзеров, выбрасывающих воду на высоту в несколько десятков километров и позволяющих ей попасть в космос. Эти гейзеры возникают в особом регионе на южном полюсе Энцелада, в так называемых "тигровых полосах" – наборе трещин, открытых "Кассини" в первые дни своей работы на орбите "властелина колец".

Последние фотографии и видеозаписи этих выбросов были получены 28 августа, во время одного из последних пролетов "Кассини" через промежуток между кольцами и атмосферой Сатурна. В то время зонд находился на расстоянии в примерно 1,1 миллиона километров от потенциально обитаемой луны, что позволяет нам увидеть и гейзеры, и весь Энцелад в целом.