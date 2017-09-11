Наивысшего класса: на Солнце произошла новая мощная вспышка

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мощнейшая вспышка наивысшего класса активности зафиксирована около 19:00 (по МСК) на Солнце, сообщает сайт Физического института Академии наук.

Предыдущие вспышки

Как заявили ученые, вспышка относится к классу Х, ей присвоен балл Х8.2. Что касается индекса вспышечной активности, он достигает 9,8 балла из 10 возможных. За последнее время это уже четвертый мощнейший взрыв, зафиксированный на Солнце.

Серия вспышек на светиле началась еще в понедельник — тогда ученые зафиксировали пять выбросов энергии класса М. Уже спустя два дня ученые заявили о мощнейшей за последние 12 лет вспышке на Солнце. Вспышке присвоен балл X9.3.

Седьмого сентября произошла вторая мощнейшая вспышка, которой присвоили наивысший класс активности — Х. Как рассказали ученые, произошедшее явилось закономерным итогом изменений в солнечной короне.

Восьмого сентября произошла третья мощная вспышка, которую также отнесли к классу X.

"Солнцетрясение"

Как заявили ученые, во время первой мощнейшей вспышки на Солнце распространялись сейсмические волны, называемые "солнцетрясением".

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Однако специалисты отметили, что это явление никакого вреда не представляет.

"Практически никто ничего не заметит", — заявил ведущий сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Струминский.

Он также добавил, что несмотря на то, что вспышки достаточно сильные, это окажет лишь незначительное влияние на функционирование радиосвязи и спутников.

"Эффект плацебо"

В Московском космическом клубе рассказали, что влияние вспышек на Солнце, даже мощных, на состояние здоровья землян наукой пока не доказано, зато так называемый "эффект плацебо" от чтения сообщений о возросшей солнечной активности может привести к ухудшению психоэмоционального состояния.

"Таких фактов научными исследованиями пока не зафиксировано. Теоретически — да, это возможно, но практически это не доказано. Надо понимать, что "эффект плацебо" в ощущениях людей, читающих новости о вспышках, равно как и пятнах на Солнце, сильнее влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние. Человек тревожится, ожидает неприятностей, вот они и происходят", — рассказал Иван Моисеев.

Эффект плацебо, как полагают ученые, приводит к ухудшению или улучшению здоровья человека за счет того, что он верит в эффективность некоторого воздействия извне, в действительности нейтрального.