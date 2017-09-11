Наивысшего класса: на Солнце произошла новая мощная вспышка

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мощнейшая вспышка наивысшего класса активности зафиксирована около 19:00 (по МСК) на Солнце, сообщает сайт Физического института Академии наук.
Предыдущие вспышки
Серия вспышек на светиле началась еще в понедельник — тогда ученые зафиксировали пять выбросов энергии класса М. Уже спустя два дня ученые заявили о мощнейшей за последние 12 лет вспышке на Солнце. Вспышке присвоен балл X9.3.
Седьмого сентября произошла вторая мощнейшая вспышка, которой присвоили наивысший класс активности — Х. Как рассказали ученые, произошедшее явилось закономерным итогом изменений в солнечной короне.
Восьмого сентября произошла третья мощная вспышка, которую также отнесли к классу X.
"Солнцетрясение"
Как заявили ученые, во время первой мощнейшей вспышки на Солнце распространялись сейсмические волны, называемые "солнцетрясением".
42.2%Да, плохо себя чувствую в последние дни
47.6%Нет, не заметил(а) никаких изменений
10.2%Я вообще не верю в их влияние на самочувствие человека
"Практически никто ничего не заметит", — заявил ведущий сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Струминский.
Он также добавил, что несмотря на то, что вспышки достаточно сильные, это окажет лишь незначительное влияние на функционирование радиосвязи и спутников.
"Эффект плацебо"
В Московском космическом клубе рассказали, что влияние вспышек на Солнце, даже мощных, на состояние здоровья землян наукой пока не доказано, зато так называемый "эффект плацебо" от чтения сообщений о возросшей солнечной активности может привести к ухудшению психоэмоционального состояния.
Эффект плацебо, как полагают ученые, приводит к ухудшению или улучшению здоровья человека за счет того, что он верит в эффективность некоторого воздействия извне, в действительности нейтрального.