Сотрудник НГУ снял на видео северное сияние в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Северное сияние в Новосибирской области снял на видео сотрудник Новосибирского госуниверситета Роман Белоусов.

"Видео было снято 8 сентября в ста километрах к западу от Новосибирска. Мы знали, что будут вспышки на солнце и нам надо было увидеть небо. Прогнозы по облачности и вспышкам совпали, и мы как раз попали в максимальную фазу, которая длилась около двух часов", — рассказал Белоусов РИА Новости.

Он пояснил, что ранее уже наблюдал это явление в регионе, однако не такое сильное. "Там (на солнце – ред.) был "шторм" 8-9 баллов, а у нас, в принципе, заметно уже пятибалльное – зеленый цвет на севере, а в этот раз были даже фиолетовые вспышки во все небо", — сказал он.

Вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, стала самой мощной за последние 12 лет, с 7 сентября 2005 года. Ей был присвоен балл X9.3. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще семь средних и две сильных вспышки.