Жители Иркутска смогут увидеть северное сияние в ночь на понедельник

ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Редкое природное явление – северное сияние – смогут увидеть жители Иркутской области в ночь с 10 на 11 сентября, сообщил РИА Новости директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Отразились ли вспышки на Солнце на вашем самочувствии? Да, плохо себя чувствую в последние дни

Нет, не заметил(а) никаких изменений

Я вообще не верю в их влияние на самочувствие человека Результаты 42.0% Да, плохо себя чувствую в последние дни

47.8% Нет, не заметил(а) никаких изменений

10.2% Я вообще не верю в их влияние на самочувствие человека Все опросы Голосовать

Поток частиц, которые направились в сторону Земли после мощной вспышки на Солнце 6 сентября, с высокой долей вероятности достигнет пределов планеты в ночь с воскресенья на понедельник, считают сотрудники астрономической обсерватории ИГУ. В связи с этим жители ряда территорий, где не бывает полярной ночи, смогут увидеть редкое природное явление – северное сияние.

"В Иркутской области, особенно в районе Братска, Усть-Илимска, Усть-Кута в ночь с 10 на 11 сентября, скорее всего, будет наблюдаться северное сияние. Это возможно при условии, что поток заряженных частиц, движущихся от Солнца, окажется над регионом в темное время суток при ясной погоде. Днем мы, естественно, никакого сияния не увидим", — пояснил Язев.

Ученый добавил, что последний раз такое явление в Иркутской области можно было наблюдать в 2003 году, когда на Солнце произошла столь же мощная вспышка.

Вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще семь средних и две сильных вспышки