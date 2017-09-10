Жители Иркутска смогут увидеть северное сияние в ночь на понедельник

ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Редкое природное явление – северное сияние – смогут увидеть жители Иркутской области в ночь с 10 на 11 сентября, сообщил РИА Новости директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
42.0%Да, плохо себя чувствую в последние дни
47.8%Нет, не заметил(а) никаких изменений
10.2%Я вообще не верю в их влияние на самочувствие человека
"В Иркутской области, особенно в районе Братска, Усть-Илимска, Усть-Кута в ночь с 10 на 11 сентября, скорее всего, будет наблюдаться северное сияние. Это возможно при условии, что поток заряженных частиц, движущихся от Солнца, окажется над регионом в темное время суток при ясной погоде. Днем мы, естественно, никакого сияния не увидим", — пояснил Язев.
Вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще семь средних и две сильных вспышки