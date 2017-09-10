Можно ли одомашнить льва?

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Анна Урманцева. Прошло почти сорок пять лет с того момента, как умер лев, живший в семье Берберовых. Его звали Кинг, именно он снимался в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России". Старшее поколение прекрасно помнит эту историю: Баку, семья, приютившая брошенного матерью львенка, выхаживание, массаж отказавших у малыша лап и безмерная любовь к этому существу главы семейства, архитектора Льва Львовича Берберова, его жены и двух детей Евы и Романа.

Лев, живущий в семье Берберовых Лев, живущий в семье Берберовых

Все помнят и окончание этой истории: Кинг по ошибке был застрелен милиционером, а Берберовы завели другого львенка — Кинга II. Случившееся в 1980 году, когда выросший лев поранил жену Берберова — Нину Петровну и на ее глазах убил 14-летнего Романа, мгновенно сняв в него скальп, — раскололо СССР на две противоборствующие группировки.

Лев, живущий в семье Берберовых Лев, живущий в семье Берберовых

В самую многочисленную группу входили, конечно же, ожидавшие подобного исхода граждане, изначально понимавшие, что жизнь с маленькими детьми и огромным хищником в одной квартире сопряжена с непомерным риском, так как дикий зверь всегда остается диким зверем. К другой группе относились люди, считавшие все произошедшее страшным стечением обстоятельств, но не отрицающие принципиальную возможность приручения и даже одомашнивания диких зверей.

Лев, живущий в семье Берберовых Лев, живущий в семье Берберовых

И вот прошло 45 лет, а ученые, успешно завершившие длительные эксперименты по одомашниванию диких животных, высказались довольно определенно: одомашнить можно абсолютно любое животное! С таким утверждением выступили исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, на базе которого уже 60 лет ведутся эксперименты по одомашниванию диких лисиц и норок. Этот эксперимент начал известнейший советский генетик, академик Академии наук СССР Дмитрий Константинович Беляев. В свое время он поддерживал и семью Берберовых.

© Пресс-служба ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" Открытие памятника генетика-эволюциониста Дмитрия Беляева и дикой лисицы. 7 августа 2017 © Пресс-служба ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" Открытие памятника генетика-эволюциониста Дмитрия Беляева и дикой лисицы. 7 августа 2017

Рассказывает заместитель директора по научной работе Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, доктор биологических наук Александр Графодатский: "Когда-то Дмитрий Константинович Беляев даже высылал семье Берберовых в Баку 300 рублей на корм льву. Мы тогда шутили, что у нас старшим научным сотрудником является Лев Берберов, так как зарплата на этой должности как раз соответствовала этой сумме. Беляев поддерживал эксперимент, так как ему было любопытно, что получится в результате".

Однако сам Беляев выбрал для одомашнивания своих лисиц совершенно научный метод. Это планомерное скрещивание неагрессивных особей с неагрессивными. Примерно 10 поколений понадобилось для того, чтобы лисы дружелюбно махали хвостом при виде человека. Правда, быстрая смена поведения лисиц, возможно, зависит от особой гибкости генома псовых.

Поясняет Александр Графодатский: "Такая быстрая селекция с нужными свойствами возможна только на псовых. Вот у кошек, например, геном гораздо более консервативный. И тем не менее из любого вида можно отобрать более дружелюбных особей и скрестить их с такими же дружелюбными. Правда, в случае львов, например, на это может уйти много десятилетий, а может, и столетий. "

Правоту этого утверждения подтверждают и эксперименты доктора биологических наук Дмитрия Владимировича Терновского. На ферме под Новосибирском он держал одновременно 15 видов куницеобразных: хорьков, выдр, барсуков. Из любого выводка он выбирал щенков в возрасте двух-трех недель и подносил их к своему носу. Если нос был укушен, звереныш тут же шел на выбраковку. А если демонстрировалось дружелюбие, то такой экземпляр оставался в коллекции и становился продолжателем рода неагрессивных куницеобразных. А ведь хорьки это даже не лисицы! Это зверьки, известные своей злобностью и свирепостью по отношению к человеку. Тем не менее Терновский не раз гордился своими хорьками с "говорящими" кличками, такими как Добрюша и Ласкуша.

Ученые, профессионально занимающиеся одомашниванием, уверены, что такой целенаправленный отбор на дружелюбие с некоторыми видами животных идет с древних времен. Можно представить себе, как это происходило, например, в железном веке: охотники убивали волчиц, а волчат приносили детям поиграть. Также было, допустим, с дикими жеребятами, поросятами и другими животными. Если звереныши вели себя по отношению к детям неагрессивно, их оставляли. Эти животные впоследствии и сформировали группу, которую мы сейчас называем "домашние животные."

Так постепенно одомашнили тех, кто давал мясо, молоко, яйца, а также был способен помочь человеку в перемещении на большие расстояния. Но целенаправленно экспериментировать с дикими животными, на первый взгляд непригодными для этих целей, никто не пытался. Первый эксперимент в мире — с дикими лисами — был проведен в Институте цитологии и генетики РАН.

Теперь, умея читать геном, можно посмотреть на диких и домашних животных еще и с точки зрения отличий в генах. Именно такие исследования идут сейчас в нескольких сибирских институтах, связанных с экспериментом по выведению дружелюбных лисиц.

Что касается истории с львами Кингом I и Кингом II — этот эксперимент был явно излишне рискованным, так как не было проведено никакой предварительной работы по отбору дружелюбных особей. Но, судя по успехам российских ученых в отношении лис, когда-нибудь, и правда, дружелюбные львы смогут делить с людьми одну жилплощадь.