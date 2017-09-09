Астроном предположил, что в небе над Кубанью сгорел спутник

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Таинственный объект, сгоревший в небе над Кубанью, мог оказаться сошедшим с орбиты спутником, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

Ранее в СМИ появилась видеозапись неопознанного объекта, сгоревшего в атмосфере Земли. Кадры были сняты в небе над Кубанью вечером 8 сентября.

"Это похоже на настоящую съемку, есть еще вторая фотография. Но отличить естественный объект от сгорающего искусственного спутника трудно. Но мне кажется это спутник. Он распадался, и фрагменты с большой скоростью летели, не отставали. Значит, это твердые части, металлические", — сказал РИА Новости эксперт.

По его словам, выходящие из строя спутники как раз влетают в атмосферу Земли по пологой траектории. "Они довольно часто сгорают", — добавил астроном.

Сурдин отметил, что точное определение природы сгоревшего объекта затруднено, так как нет информации, в какую сторону горизонта летели объекты над Кубанью. Сгорающие спутники в большинстве случаев летят с Запада на Восток.