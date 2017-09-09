В Луксоре нашли гробницу торговца золотом времен Древнего Египта

КАИР, 9 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Гробницу торговца золотом эпохи древнеегипетских фараонов обнаружили археологи на западном берегу Нила в районе Луксора, сообщил в субботу на пресс-конференции министр по делам древностей Египта Халед аль-Аннани.

По его словам, в гробнице, получившей порядковый номер 390, обнаружены саркофаги с мумиями, принадлежащие самому торговцу, его супруге и сыну. Также обнаружены погребальные статуэтки и личные вещи этого знаменитого в свои времена человека. Ученые уверены, что это открытие позволит расширить знания об эпохе Древнего Египта, а также позволит в ближайшее время сделать другие интересные открытия.

Накануне стало известно, что немецкие археологи обнаружили в том же районе массовое захоронение бедных эпохи Древнего Египта. Десятки саркофагов, мумии и погребальные статуэтки были помещены в одно захоронение, возраст которого ученые пока не называют.

Новая археологическая находка была сделана на западном берегу Нила в Луксоре, где расположены погребения знаменитых древнеегипетских фараонов. Ученые предполагают, что массовое захоронение принадлежит беднякам, которые не могли себе позволить отдельную усыпальницу.