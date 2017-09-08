Работу космонавтов в открытом космосе сняли на видео

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В сети появилось видео выхода российских космонавтов в открытый космос. Ролик опубликован на странице корпорации "Роскосмос".

"Космическую прогулку" Федора Юрчихина и Сергея Рязанского записали на камеру GoPro. Кадры были сняты 17 августа. Сообщается, что главные герои видеоролика испытали новый скафандр "Орлан-МКС", запустили несколько миниспутников и взяли пробы с внешней обшивки станции.

Плановые работы в открытом космосе продлились 7 часов 34 минуты, вместо изначально планировавшихся 6 часов 5 минут. Выход стал первым для российских космонавтов за последние полтора года. В прошлый раз с российского сегмента станции выходили в открытый космос Юрий Маленченко и Сергей Волков 3 февраля 2016 года.

Для Юрчихина выход стал девятым в его карьере, для Рязанского — четвертым.