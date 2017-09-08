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РИА Наука
РИА Наука

Запуск спутника для разведки США отложили из-за приближения урагана "Ирма"

Сюжет:
Последствия урагана "Ирма" (64)
17:3608.09.2017
(обновлено: 17:37 08.09.2017)
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал. Архивное фотоСтарт ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал. Архивное фото
© AP Photo / John Raoux

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Запуск спутника для разведывательного управления США переносится на неопределенный срок из-за приближения урагана "Ирма", сообщила оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA) в пятницу.

Американский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test Vehicle
© NASA
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Старт ракеты-носителя Atlas V с миссией NROL-42 для американской разведки был запланирован на 14 сентября с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Несмотря на то, что космодром не входит в зону, где ожидается ураган, его перенос, как сообщили в компании, основан "на текущем прогнозе для урагана "Ирма".

Согласно поступившему в РИА Новости сообщении оператора-запуска, "ключевые сотрудники стартовой команды ULA с обоих побережий США возвращаются во Флориду из-за угрозы урагана "Ирма". "Новая дата запуска миссии NROL-42 будет определена после того, как станут понятны последствия удара урагана", — говорится в сообщении.

Ракету Протон-М установили в вертикальное положение для пуска Amazonas-5. 8 сентября 2017
© Фото : Роскосмос
Ракету "Протон-М" установили в вертикальное положение для пуска Amazonas-5
В компании заявляют, что решение прежде всего обусловлено интересами безопасности персонала. Космический центр НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в четверг уже объявил о своем закрытии с пятницы и на предстоящие выходные из-за приближения "Ирмы". Ожидается, что ураган может обрушиться на Центр и космодром на мысе Канаверал в выходные.

"Ключевой персонал осуществит последние приготовления для обеспечения безопасности комплекса и его инфраструктуры", — сообщили в НАСА, отметив, что Центр будет закрыт по меньшей мере до 11 сентября. Решение о возобновлении его работы будет принято после оценки возможного ущерба и обеспечения безопасной работы персонала.

© NASA / Mike DeepЗапуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал
© NASA / Mike Deep
Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность.

Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence
Король Нидерландов посетит острова, находящиеся в зоне урагана "Ирма"
Отмечалось, что ураган находится в 90 километрах к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 километрах к юго-востоку от американского города Майями. Скорость ветра достигает 250 километров в час. Ранее она достигала 300 километров в час.

Ожидается, что ураган может достичь побережья Флориды на выходных. На территории штата и прилегающих территориях объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена эвакуация. Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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