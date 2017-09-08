Запуск спутника для разведки США отложили из-за приближения урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Запуск спутника для разведывательного управления США переносится на неопределенный срок из-за приближения урагана "Ирма", сообщила оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA) в пятницу.
Старт ракеты-носителя Atlas V с миссией NROL-42 для американской разведки был запланирован на 14 сентября с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Несмотря на то, что космодром не входит в зону, где ожидается ураган, его перенос, как сообщили в компании, основан "на текущем прогнозе для урагана "Ирма".
Согласно поступившему в РИА Новости сообщении оператора-запуска, "ключевые сотрудники стартовой команды ULA с обоих побережий США возвращаются во Флориду из-за угрозы урагана "Ирма". "Новая дата запуска миссии NROL-42 будет определена после того, как станут понятны последствия удара урагана", — говорится в сообщении.
"Ключевой персонал осуществит последние приготовления для обеспечения безопасности комплекса и его инфраструктуры", — сообщили в НАСА, отметив, что Центр будет закрыт по меньшей мере до 11 сентября. Решение о возобновлении его работы будет принято после оценки возможного ущерба и обеспечения безопасной работы персонала.
Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность.
Ожидается, что ураган может достичь побережья Флориды на выходных. На территории штата и прилегающих территориях объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена эвакуация. Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.