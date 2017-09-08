Запуск спутника для разведки США отложили из-за приближения урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Запуск спутника для разведывательного управления США переносится на неопределенный срок из-за приближения урагана "Ирма", сообщила оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA) в пятницу.

Старт ракеты-носителя Atlas V с миссией NROL-42 для американской разведки был запланирован на 14 сентября с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Несмотря на то, что космодром не входит в зону, где ожидается ураган, его перенос, как сообщили в компании, основан "на текущем прогнозе для урагана "Ирма".

Согласно поступившему в РИА Новости сообщении оператора-запуска, "ключевые сотрудники стартовой команды ULA с обоих побережий США возвращаются во Флориду из-за угрозы урагана "Ирма". "Новая дата запуска миссии NROL-42 будет определена после того, как станут понятны последствия удара урагана", — говорится в сообщении.

В компании заявляют, что решение прежде всего обусловлено интересами безопасности персонала. Космический центр НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в четверг уже объявил о своем закрытии с пятницы и на предстоящие выходные из-за приближения "Ирмы". Ожидается, что ураган может обрушиться на Центр и космодром на мысе Канаверал в выходные.

"Ключевой персонал осуществит последние приготовления для обеспечения безопасности комплекса и его инфраструктуры", — сообщили в НАСА, отметив, что Центр будет закрыт по меньшей мере до 11 сентября. Решение о возобновлении его работы будет принято после оценки возможного ущерба и обеспечения безопасной работы персонала.

© NASA / Mike Deep Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал © NASA / Mike Deep Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность.

Отмечалось, что ураган находится в 90 километрах к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 километрах к юго-востоку от американского города Майями. Скорость ветра достигает 250 километров в час. Ранее она достигала 300 километров в час.

Ожидается, что ураган может достичь побережья Флориды на выходных. На территории штата и прилегающих территориях объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена эвакуация. Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.