Мощная вспышка на Солнце сжигает магнитное поле Земли‍, заявили ученые

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Облако плазмы, которое образовалось в результате мощной вспышки на Солнце, достигло земли. Сейчас магнитное поле выброса "сжигает" линии поля нашей планеты, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

По словам ученых, облако плазмы пришло к орбите Земли примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в полтора раза.

Рекордная активность Солнца

Сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября. На поверхности небесного светила произошло несколько вспышек чрезвычайной яркости. В сторону Земли было испущено корональное вещество. На нашей планете это явление вызвало сильную геомагнитную бурю, однако пока никаких негативных последствий солнечные вспышки не повлекли.

Первая вспышка произошла в среду и стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние (уровня М) и одну сильную (уровня Х) вспышку. Последняя вспышка, по силе максимально приблизившаяся в уровню Х, произошла около 11.00 мск.

Отразились ли вспышки на Солнце на вашем самочувствии? Да, плохо себя чувствую в последние дни

Нет, не заметил(а) никаких изменений

Я вообще не верю в их влияние на самочувствие человека Результаты 40.6% Да, плохо себя чувствую в последние дни

48.3% Нет, не заметил(а) никаких изменений

11.1% Я вообще не верю в их влияние на самочувствие человека Все опросы Голосовать

Солнцетрясение и эффект плацебо

Ударная волна от первой вспышки достигла Земли намного раньше ожидаемого срока – уже в полночь (8 сентября) началась сильная (уровня 4 по 5-балльной шкале) геомагнитная буря. По прогнозам Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA) магнитная буря должна окончиться в 18.00 мск.

Во время первой вспышки по поверхности звезды распространялись сейсмические волны, которые ученые называют "солнцетрясением", рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Алексей Струминский.

"Из интересного в этой вспышке можно отметить то, что в момент отдельных вспышек наблюдается солнцетрясение, когда по Солнцу распространяются сейсмические волны, и они видны на изображениях", — сказал он.

По словам Струминского, никакого вреда здоровью последствия такой вспышки принести не должны. "Есть люди, которые в это (влияние солнечных вспышек на здоровье) верят, есть, которые не верят. Если говорить про тех, кто верит, то повлияет так же, как повлияли такие же вспышки в предыдущих циклах… Практически никто ничего не заметит", — сказал ученый.

Он уточнил, что, несмотря на силу вспышки, на работу радиосвязи и спутников будет оказано лишь незначительное влияние.

Несколько иного мнения придерживается руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. По его словам, вспышка способна привести к сбоям в работе спутников. Выходов из строя произойти не должно, но временные отказы техники во время геомагнитных бурь – встречающееся явление.

А вот возможность негативного влияния вспышек на здоровье людей Моисеев исключил. Вредное воздействие оказывают, скорее, факторы психологического характера.

"Таких фактов научными исследованиями пока не зафиксировано. Теоретически — да, это возможно, но практически это не доказано. Надо понимать, что "эффект плацебо" в ощущениях людей, читающих новости о вспышках, равно как и пятнах на Солнце, сильнее влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние. Человек тревожится, ожидает неприятностей, вот они и происходят", — полагает Моисеев.

Все системы работают штатно

Несмотря на тревожные перспективы для радио- и спутниковой техники, сообщений об отказах или серьезных нарушениях работы аппаратуры так и не появилось. Первыми о том, что солнечные вспышки никак не повлияли на системы управления, сообщили в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).

"Мощнейшая геомагнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, не оказала существенного влияния на работоспособность систем боевого управления Ракетных войск стратегического назначения… Системы позволяют исключить любое воздействие внешних источников на боеготовность войск. Тракты доведения приказов и сбора докладов автоматизированной системы боевого управления войсками образованы проводными, радио- и спутниковыми каналами связи и обладают необходимой живучестью и помехозащищенностью", — сказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что приказы боевого управления доводятся до пусковых установок непосредственно, минуя промежуточные звенья, в том числе в условиях ядерного воздействия и радиоэлектронного подавления.

Позднее в Минобороны сообщили, что и на российскую орбитальную группировку вредного воздействия оказано не было.

"Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, не оказала негативного воздействия на российскую орбитальную группировку и наземные системы управления космическими аппаратами Космических войск России", — сообщили в российском военном ведомстве.

"Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме", — добавили в Минобороны.

На работу крупнейших российских сотовых операторов последствия астрономических явлений также не повлияли.

"Вспышки на солнце никак не повлияли на работу сетей МТС", — сказал пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников.

"Сеть "Мегафона" работает в нормальном режиме", — заверили в пресс-службе оператора.

"Сеть "Билайн" работает в штатном режиме, никаких ухудшений в связи с вспышкой на Солнце нет", — сказала представитель "Вымпелкома".

Не потребовалось и эвакуировать интернациональный экипаж Международной космической станции. В случае угрозы радиационного воздействия космонавты и астронавты обычно прячутся в спускаемом аппарате корабля "Союз", пристыкованного к станции. В Центре управления полетами (ЦУП) сообщили, что радиационный фон на МКС, несмотря на новые вспышки, быстро пришел в норму.

Северное сияние на беспрецедентно южных широтах

О том, что подобные вспышки на Солнце могут вызвать северные сияния на широтах, на которых его обычно не бывает, сообщил сотрудник кафедры астрономии Уральского федерального университета (УрФУ) Павел Скрипниченко.

"На Урале вообще полярное сияние как таковое не наблюдается, потому что достаточно южные широты. Нормальные полярные сияния, многоцветные, которые наиболее известны, наблюдаются севернее. Но в результате сильной активности Солнца на Урале, на широте порядка 50-60 градусов, могут наблюдаться вот такие красные всполохи. То есть не гарантировано, что они будут видны, но они в принципе могут наблюдаться, когда высокая солнечная активность или когда есть вспышка", — сказал ученый.

Старший научный сотрудник Пулковской лаборатории Сергей Смирнов сообщил, что северное сияние, возможно, будет видно и в Санкт-Петербурге.

"В Петербурге северное сияние может быть с большой вероятностью, однако из-за сильной облачности горожане его могут не увидеть. Например, сейчас облачность над городом составляет два яруса. Так что наблюдать за этим явлением лучше за городом", — сказал Смирнов.

По прогнозам NOAA, северное сияние, спровоцированное мощными вспышками на Солнце, с вероятностью около 50% "доберется" до Москвы в ночь на воскресенье.

Тем не менее, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин считает, что крупные города довольно плохо подходят для наблюдения за полярным сиянием. Даже если оно действительно дойдет до Москвы, у москвичей будет мало шансов понаблюдать за удивительным явлением.

"Маловероятно, поскольку над Москвой — облака, и в ближайшие ночи вряд ли они исчезнут. Сияния мы точно не увидим, даже если оно будет. Над городом такие вещи даже в безоблачную погоду не видно, потому что очень засвечено небо. Полярное сияние — не такая уж и яркая вещь", — сказал Сурдин РИА Новости.

Завершение сильнейшей бури

После нескольких вспышек средней величины (но приближающихся по значениям к границе мощных вспышек"), активность Солнца упала до слабого уровня класса С, следует из графика Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Представитель ФИАН уточнил, что на Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз больше, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер.

Ученые отмечают, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

Согласно прогнозу NOAA, завершение магнитной бури на Земле ожидается около 18.00 мск.