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РИА Наука
РИА Наука

Британские ученые выяснили, почему человечество постепенно глупеет

16:5608.09.2017
(обновлено: 17:10 08.09.2017)
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© Fotolia / VIPDesignIQ-тестIQ-тест
© Fotolia / VIPDesign

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Средний уровень IQ неуклонно падает уже почти 40 лет из-за того, что человечество стареет, а некоторые формы памяти и интеллекта угасают быстрее с возрастом, чем другие, заявляют психологи в статье, опубликованной в журнале Intelligence.

"То, что старение человечества порождает этот эффект – интересная идея, хорошая альтернатива противоречивой гипотезе о том, что умные люди меньше и реже продолжают свой род.  В отличие от нее, подобные ухудшения в работе памяти человека действительно существуют в реальности, и поэтому данная идея имеет смысл", — прокомментировал открытие Якоб Пичниг (Jakob Pietschnig) из Венского университета (Австрия), чьи слова приводит интернет-издание New Scientist.

Пожилая пара. Архив
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Ученые обнаружили генетические корни интеллектуального долголетия

Примерно в середине 1930 годов американские ученые заметили, что уровень IQ каждого нового поколения людей был заметно выше, чем у их родителей, бабушек и дедушек, в среднем увеличиваясь на 3 пункта каждое десятилетие. Эта тенденция, получивший имя "эффект Флинна" в честь его первооткрывателя, психолога Джеймса Флинна, не нарушалась на протяжении почти века, и ученые связывали ее с ростом уровня образования, медицины и экономики.

В середине прошлого десятилетия, почти одновременно с выходом фильма "Идиократия", ученые обнаружили, что примерно 30-40 лет назад эффект Флинна перестал работать. Сейчас наблюдается обратная вещь – уровень IQ начал падать, уменьшаясь со скоростью примерно в 7 пунктов за столетие.

Открытие этого феномена заставило ученых ожесточенно спорить о том, что именно могло его породить. Общепринятого мнения на этот счет до сих пор нет – многие психологи просто сомневаются, что это так на самом деле, а другие полагают, что это связано с тем, что люди с высоким уровнем образования и интеллекта в среднем реже продолжают род, чем менее образованные категории населения.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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Робин Моррис из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) и его коллеги раскрыли потенциальную причину этого, проанализировав то, как менялись результаты "половинок" тестов  IQ, измеряющих два разных типа памяти.

Изучив в общей сложности примерно 1,8 тысячи различных тестов, которые проходили жители Британии и ряда других стран Европы, ученые смогли восстановить картину того, как менялась краткосрочная память, помогающая нам решать простые повседневные задачи, и рабочая память, которую человек использует для анализа данных и принятия решений.

Этот анализ раскрыл интересные расхождения. Оказалось, что краткосрочная память в последние 40 лет продолжала улучшаться, тогда как рабочая память, наоборот, следовала тем трендам, которые были открыты в 2004 году.

Ученики лицея на занятии по математике
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Люди, у которых в детстве был высокий IQ, живут дольше, выяснили ученые

Пытаясь понять, что могло породить подобные расхождения, ученые обратили внимание на то, что ухудшение этого типа памяти сопровождалось другим, казалось бы, не связанным с этим явлением – увеличением числа пожилых людей, проходивших тесты на сообразительность.

Это совпадение, как считают Моррис и его коллеги, не случайно – рабочая память у пожилых людей работает гораздо хуже, чем у детей и взрослых. В свою очередь, эпизодическая память ухудшается не так сильно с наступлением преклонного возраста, и пожилые люди в этом плане почти не отличаются от молодых людей.

Соответственно, снижение общемирового уровня IQ может быть связано с тем, что население всех стран первого мира, а также России и Китая сегодня стремительно стареет. С другой стороны, ученые не исключают и возможности того, что человечество просто достигло своего "потолка" и дальнейший рост средних уровней IQ подобными темпами просто невозможен.

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РИА Наука
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Constantin Nose
Даже заголовок статьи звучит как анекдот )))
17:06
08.09.2017
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