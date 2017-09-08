Северное сияние может в ближайшие две ночи "добраться" до Москвы

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Северное сияние, спровоцированное мощными вспышками на Солнце, с вероятностью около 50% "доберется" до Москвы в ночь на субботу и на воскресенье, следует из прогноза, опубликованного Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA).

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Представленный NOAA трехдневный прогноз основан на исследовании индекса планетарной геомагнитной активности.

Тем не менее, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин считает, что крупные города довольно плохо подходят для наблюдения за полярным сиянием. Даже если оно действительно дойдет до Москвы, у москвичей будет мало шансов понаблюдать за удивительным явлением.

"Маловероятно, поскольку над Москвой — облака, и в ближайшие ночи вряд ли они исчезнут. Сияния мы точно не увидим, даже если оно будет. Над городом такие вещи даже в безоблачную погоду не видно, потому что очень засвечено небо. Полярное сияние – не такая уж и яркая вещь", — сказал Сурдин РИА Новости.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние и одну сильную вспышку.