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РИА Наука
РИА Наука

Манускрипт Войнича нельзя расшифровать в принципе, утверждает ученый

13:5008.09.2017
(обновлено: 14:15 08.09.2017)
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© Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale UniversityОдна из страниц манускрипта ВойничаОдна из страниц манускрипта Войнича
© Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University

МОСКВА,  8 сен – РИА Новости. Знаменитый и загадочный манускрипт Войнича остается нерасшифрованным по одной простой причине – его ключевая часть, своеобразное оглавление и "словарь", потерялись, что в принципе не позволяет разгадать его полный смысл, считает британский историк Николас Гиббс.

"Манускрипт является средневековым медицинским справочником. Для того, чтобы рецепты в нем оставались короткими, его авторы заменили имена болезней и растений на особые аббревиатуры и разместили их расшифровку в специальном "алфавитном указателе", который был вырезан из всех листов манускрипта. Соответственно, можно говорить о том, что манускрипт не только не полон, но и его листы расположены в неправильном порядке", — пишет Гиббс в приложении к британской газете Times.

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Так называемый манускрипт Войнича, один из самых загадочных средневековых текстов, был обнаружен в 1912 году польским книготорговцем Уилфридом Войничем, купившим несколько "средневековых" томов на распродаже в Римской коллегии, академии иезуитов в Риме.

Этот текст, написанный на неизвестном языке и непонятными символами, практически сразу стал привлекать внимание самых разных ученых, начиная с лингвистов и историков и заканчивая физиками и программистами. Большинство исследователей предполагает, что он представляет собой некую шифровку, и сегодня десятки научных групп пытаются расшифровать его, используя как системы искусственного интеллекта, так и методы исторических наук.

© Фото : Public domain Одна из страниц манускрипта Войнича
© Фото : Public domain
Одна из страниц манускрипта Войнича

Как отмечает Гиббс, форма букв, их организация в слова и многие другие черты рукописного текста на страницах манускрипта напомнили ему различные аббревиатуры на латинском языке, которые часто можно встретить на страницах средневековых книг. В свою очередь, необычные миниатюры и картины в манускрипте, заставлявшие многих ученых и любителей истории считать, что находка Войнича носит эзотерический или мистический характер, заставили его вспомнить медицинские и гербологические трактаты того времени.

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Изучив несколько подобных трудов времен античности и позднего средневековья, известных под названием Trotula, Herbarium Apuleius Platonicus и De Balneis Puteolanis, Гиббс обнаружил, что в них содержались иллюстрации, идентичные тем, которые есть в манускрипте Войнича. Кроме того, часть текстов в них содержала в себе различные сокращения и аббревиатуры, а также ссылки на другие страницы фолиантов.

Сопоставляя эти сходства между древними текстами и манускриптами Войнича, Гиббс пришел к выводу, что в загадочном тексте содержится пересказ учений Клавдия Галена, древнеримского врача-инноватора, историка Плиния и многих других авторов античной эры, писавших о медицине и ее связи с астрологией и ботаникой. Соответственно, большая часть текста должна быть посвящена лечению различных болезней и рецептам разных снадобий.

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Текст этого справочника, как считает историк, не зашифрован, а написан на особой "сжатой" форме средневековой латыни, все слова в которой были заменены на различные аббревиатуры и знаки для сокращения площади, занимаемой текстом. То, что они обозначают, должно было упоминаться в специальном "словаре" в оглавлении книги, однако и номера страниц, и само это оглавление было вырезано из манускрипта Войнича.

По этой причине этот текст вряд ли будет когда-либо расшифрован до конца – необходимый для этого "словарь" был, скорее всего, безвозвратно потерян за пять веков путешествий книги по Европе, заключает Гиббс.

© Фото : Public domain Одна из страниц манускрипта Войнича
© Фото : Public domain
Одна из страниц манускрипта Войнича
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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дядя Вадя
Ну всё правильно, чтобы его расшифровать, нужно чтоб так же штырило как и Войнича, Порошенко отдайте или Дале Грибынеотпускайте
14:57
08.09.2017
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