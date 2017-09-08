МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Выброс массы от вспышки на Солнце класса X9.3 достиг нашей планеты раньше ожидаемого срока, и в настоящее время "сжигает" линии поля Земли, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

"Выброс массы от вспышки X9.3 достиг Земли. Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза, и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось", — отмечается в сообщении.

Согласно данным ученых, направление магнитного поля выброса, исходя из данных прибора ACE, работающего в 1 миллионе километров от Земли и первым встретившего солнечный удар, является неблагоприятным для нашей планеты — поле направлено противоположно земному, и в настоящий момент "сжигает" линии поля Земли.