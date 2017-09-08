МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Выброс массы от вспышки на Солнце класса X9.3 достиг нашей планеты раньше ожидаемого срока, и в настоящее время "сжигает" линии поля Земли, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Согласно данным ученых, направление магнитного поля выброса, исходя из данных прибора ACE, работающего в 1 миллионе километров от Земли и первым встретившего солнечный удар, является неблагоприятным для нашей планеты — поле направлено противоположно земному, и в настоящий момент "сжигает" линии поля Земли.