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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали семь шагов по сохранению здоровья мозга в старости

11:2908.09.2017
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© Fotolia / georgejmclittleПожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфонеПожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфоне
© Fotolia / georgejmclittle

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Нейрофизиологи выделили семь ключевых мер, которые может предпринять любой человек для того, чтобы обеспечить себе ясный ум и крепкую память в преклонные годы жизни, и опубликовали их в журнале Stroke.

"Те же самые факторы риска, которые способствуют развитию атеросклероза, также являются причиной развития болезни Альцгеймера и прочих форм старческого слабоумия. Наши семь простых шагов позволят не только уменьшить вероятность заполучить инсульт или инфаркт, но и подобные проблемы с остротой ума и памяти", — заявил Филип Горелик (Philip Gorelick) из университета штата Мичиган в Гранд-Рапидс (США).

Аэробика
© РИА Новости / РИА Новости
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Болезни сердца и сосудов, а также инсульты и различные формы старческого слабоумия являются сегодня одной из главных причин смерти людей в странах первого мира, и одним из главных пунктов в расходах здравоохранительных служб этих государств. По текущим оценкам ВОЗ, примерно 75 миллионов жителей Земли будут страдать от таких проблем к 2030 году, из-за чего сегодня ученые активно изучают то, как развиваются эти болезни, и пытаются найти способ снизить вероятность их приобретения в пожилые годы жизни.

Сильнее всего, как показывают последние наблюдения, с ними связаны три вещи – диета, наличие вредных привычек и образ жизни. Как правило, употребление жирной и вредной пищи в разы повышает вероятность развития болезней сердца и мозга, а занятия спортом и отсутствие вредных привычек, наоборот, резко снижают шансы на их приобретение.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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Горелик и его коллеги, нейрофизиологи и кардиологи, достаточно давно заметили, что многие факторы риска для развития атеросклероза, одной из основных причин развития инсультов и ишемической болезни сердца, характерны и для людей, страдающих от старческой деменции, болезни Альцгеймера и других проблем с работой мозга.

Проанализировав сотни научных работ, посвященных изучению и той, и другой группы проблем со здоровьем, ученые выделили семь главных факторов риска, нейтрализация которых заметно снижает вероятность развития и болезней сердца и сосудов, и старческого слабоумия.

Все они, в общем и в целом, касаются трех обозначенных выше проблем. Прежде всего, ученые рекомендуют людям следить за своим давлением и уровнем холестерина и инсулина в крови, сохранять высокий уровень физической активности на протяжении всей жизни, есть здоровую пищу и избавиться от лишнего веса, а также не притрагиваться к табаку.

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Соблюдение хотя бы одного из этих семи пунктов, как отмечают ученые, снижает вероятность развития подобных проблем на 50%, и полное исполнение этих правил, по их мнению, почти полностью исключит вероятность развития болезни Альцгеймера и проблем с сердцем в раннем и пожилом возрасте.

Как надеются Горелик и его коллеги, принятие этих принципов на национальном уровне позволит США улучшить здоровье сердца и сосудов жителей страны на 20% к 2020 году и снизить число смертей от них на 20% к тому же времени.

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