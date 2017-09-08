Магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце, продлится до 18.00 мск

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сильная магнитная буря, вызванная активностью Солнца 6-8 сентября, продлится до 18.00 мск пятницы и затронет почти всю территорию России, сообщает Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA).

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние и одну сильную вспышку.

"Предупреждение о сильной (класса G3) магнитной буре продлено до 15.00 UTC (18.00 по московскому времени – ред.) 8 сентября", — говорится на сайте управления.

По данным управления, буря покрывает обширную зону "по направлению к полюсу от 50 градусов магнитной широты", то есть практически всю территорию РФ. В область влияния магнитной бури не попадают только регионы юга России и приграничные с Казахстаном, Монголией и Китаем области.

Среди возможных эффектов ученые называют сбои в напряжении энергосистем, ошибочные сигналы на некоторых предохранительных устройствах, проблемы с навигацией. На космических аппаратах на низкой околоземной орбите может образовываться поверхностный заряд, в связи с чем они могут испытывать проблемы с ориентацией. Кроме того, степень сопротивления их движению атмосферы может повыситься.

Магнитные бури уровня G3 относятся к сильным бурям, они проходят с частотой около 200 бурь за 11-летний солнечный цикл, то есть примерно одна буря в 2-3 недели. Ранее российские ученые уже предупреждали о том, что на практике ухудшение здоровья под действием магнитных бурь не доказано. Какого-либо катастрофического воздействия на системы радиосвязи также не предвидится.

Two solar flares were released by the Sun this morning, one of which was the most powerful flare recorded since 2008 https://t.co/XpSiMdU159 pic.twitter.com/oYgptLJKyj — NASA (@NASA) 6 сентября 2017 г.

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