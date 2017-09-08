На Солнце произошла вторая мощная вспышка

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На Солнце 7 сентября произошла вторая мощная вспышка. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15. График вспышечной активности Солнца опубликован на сайте организации.

Явление зафиксировано в промежутке между 17.00 мск и 18.00 мск.

Вспышке присвоен наивысший класс активности – Х.

Днем ранее, 6 сентября, на Солнце произошла наиболее крупная за последние 12 лет вспышка.

Ученые отметили, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне.

Изображения вспышки, которой была присвоена категория X9.3, были получены Обсреваторией солнечной динамика NASA (Solar Dynamics Observatory). В американском космическом агентстве отметили, что вспышка последовала вслед за другой, значительно менее мощной — той был присвоен балл X2.2.