На Солнце произошла вторая мощная вспышка

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На Солнце 7 сентября произошла вторая мощная вспышка. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15. График вспышечной активности Солнца опубликован на сайте организации.
Вспышке присвоен наивысший класс активности – Х.
Днем ранее, 6 сентября, на Солнце произошла наиболее крупная за последние 12 лет вспышка.
Ученые отметили, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне.
Изображения вспышки, которой была присвоена категория X9.3, были получены Обсреваторией солнечной динамика NASA (Solar Dynamics Observatory). В американском космическом агентстве отметили, что вспышка последовала вслед за другой, значительно менее мощной — той был присвоен балл X2.2.
.@NASASun just emitted two significant solar flares! Check them out here: https://t.co/lTHUe26FC1 pic.twitter.com/ENRObXdvPH— NASA Goddard (@NASAGoddard) 6 сентября 2017 г.