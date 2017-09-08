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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создали универсальное лекарство против гриппа

08:0008.09.2017
(обновлено: 08:09 08.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратовПроизводство лекарственных препаратов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета совместно с группой исследователей из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Школы инженерных наук и материаловедения Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) и НИИ гриппа Минздрава России создали контейнеры из биоразлагаемых полимеров, которые качественно повлияли на действие лекарства внутри организма заболевшего гриппом человека.

Скорая помощь, Индия. Архивное фото
© Flickr / meg and rahul
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Проблема более эффективной таргетной ("точно в цель") доставки лекарственных препаратов известна с давних времен. Во-первых, препараты бывают токсичны, поэтому их "путешествие" по организму вызывает большое количество побочных эффектов. Во-вторых, они иногда очень дороги, их быстрая "разрушаемость" внутри тела человека требует слишком больших доз введения, а значит, и дополнительных затрат. Поэтому перед учеными уже давно стоит задача создания микроконтейнеров для веществ, позволяющих точно доставить их в нужный орган без соприкосновения с тканями организма.

© ТПУФотография гибридных микроконтейнеров, созданных в Томском политехническом университете, под микроскопом
© ТПУ
Фотография гибридных микроконтейнеров, созданных в Томском политехническом университете, под микроскопом

В настоящее время не существует универсального препарата, который бы эффективно работал против вируса гриппа. Однако благодаря разработке ученых Томского политехнического университета, создавших микроконтейнеры, препятствующие быстрому распаду вещества, действие лекарства становится гораздо более эффективным, что может значительно снизить сезонную заболеваемость.

© ТПУВ лаборатории новых лекарственных форм Центра RASA на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета
© ТПУ
В лаборатории новых лекарственных форм Центра RASA на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета

Лекарство впрыскивается в носовую полость в виде спрея, при этом микрокапсулы распределяются по носоглотке и попадают в легкие. Как правило, наши обычные вещества активны в теле человека не больше часа, потом они разрушаются под действием естественных метаболитов. Томские капсулы постепенно высвобождают препарат, благодаря чему лекарство остается активным в течение суток.

© ТПУСхема работы гибридных микрокапсул ТПУ
© ТПУ
Схема работы гибридных микрокапсул ТПУ

Поясняет младший научный сотрудник лаборатории новых лекарственных форм Центра RASA на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета Александр Тимин: "Сами контейнеры состоят из полисахаридов и полипептидов. Это биоразлагаемые полимеры, которые абсолютно не вредят организму.
В микроконтейнеры помещены малые интерферирующие РНК, которые могут подавлять вирус гриппа H1N1. Благодаря крайне высокой вместимости микрокапсул обеспечивается выключение активности генов вируса гриппа посредством РНК-интерференции и таким образом достигается снижение вирусной нагрузки".

© ТПУВ лаборатории новых лекарственных форм Центра RASA на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета
© ТПУ
В лаборатории новых лекарственных форм Центра RASA на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета

В данный момент проводятся предклинические испытания технологии на зараженном вирусом гриппа животном. Созданные микрокапсулы могут быть основной для новых противовирусных лекарственных препаратов. Благодаря универсальности платформы возможно создание комплексного препарата, оказывающего противовирусное действие против нескольких штаммов гриппа и других респираторных вирусов.


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