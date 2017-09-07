В Британии изобрели одежду, которая "растет" вместе с детьми

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Британский дизайнер Райан Ясин изобрел одежду для детей, которая будет "расти" вместе с ними, пишет The Guardian.

Ясин разработал особую плиссированную ткань, который может растягиваться в длину и ширину, соответствуя размерам ребенка. Ткань водонепроницаема и обладает повышенной прочностью, пригодна для машинной стирки и повторной переработки.

Вещи из инновационного материала рассчитаны на детей от трех месяцев до трех лет.

При разработке материала-"оригами" Ясин использовал принципы аэронавигационной инженерии, которые изучал в колледже. А на создание "растущей" одежды дизайнера вдохновило наблюдение за маленькими племянниками, которые быстро вырастали из купленных им вещей.

По словам Ясина, его изобретение не только поможет родителям сэкономить деньги, но и позволит меньше загрязнять окружающую среду – за счет сокращения затрат на производство детской одежды.