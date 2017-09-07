МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Международный астрономический союз одобрил первую "партию" имен различных топографических объектов на Плутоне, предложенную научной командой зонда New Horizons, благодаря чему теперь его "сердце" будет официально носить имя первого советского спутника, сообщает НАСА.

"Те имена, которые мы выбрали и которые одобрил союз, являются нашим знаком почтения в адрес тех людей и миссий, которые проложили дорогу для нашего исторического путешествия к Плутону, самого далекого мира, который пока удалось изучить человечеству", — заявил Алан Стерн, руководитель миссии New Horizons.

Когда зонд New Horizons сближался с Плутоном, ученые активно готовились к "встрече" с карликовой планете, в том числе и выбирая имена для будущих гор, равнин и прочих форм рельефа, которые они ожидали открыть на его поверхности. Эти имена выбирались в рамках интернет-голосования с участием профессиональных астрономов и простых пользователей сети, общее число которых составило более 500 тысяч человек.

Данные имена были направлены на предварительное одобрение в исполнительный комитет Международного астрономического союза еще до прибытия New Horizons к Плутону для того, чтобы максимально ускорить этот процесс и присвоить тогда еще не известным впадинам, низменностям и возвышенностям их "официальные" имена.

Только в феврале прошлого года эксперты МАС официально завершили первый этап рассмотрения заявки Алана Стерна и его команды – они одобрили общую тематику, в рамках которой выбираются имена для форм рельефа на Плутоне и его космической "свите". В целом, она соответствует той, которая была озвучена во время голосования — "имена богов, героев и мест, связанных с подземным миром, а также ученых, путешественников и космических аппаратов".

Сейчас, как передает НАСА, руководство МАС официально одобрило первую партию из 14 имен, переданных командой Стерна в эту международную организацию.

Первыми на карту Плутона попали: Клайд Томбо, первооткрыватель Плутона, чьим именем был назван регион, включающий в себя "сердце" планеты и ряд гор, а также трио космических зондов — советский "Спутник", американские "Вояджеры" и японская "Хаябуса". Их именами ученые назвали крупнейшие равнины и низменности в северном и южном полушариях Плутона.

© NASA/JHUAPL/SwRI/Ross Beyer Первая официальная карта Плутона, одобренная Международным астрономическим союзом © NASA/JHUAPL/SwRI/Ross Beyer Первая официальная карта Плутона, одобренная Международным астрономическим союзом

Помимо Томбо, на поверхности Плутона были увековечены имена Венеции Берни, 11-летней девочки, предложившей назвать открытую им планету в честь бога загробного царства, альпинистов Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари, первыми покорившими Эверест, а также недавно скончавшегося астронома Джеймса Эллиота, древнеримского поэта Вергилия и средневекового географа Муххамада аль-Идриси. Именем Берни и Эллиота были названы самые крупные кратеры на поверхности Плутона, а фамилиии путешественников "унаследовали" плутонианские горы.

Кроме реальных людей и космических аппаратов, на Плутоне "поселились" и различные божества и потусторонние силы – скандинавский восьминогий конь Слейпнир, скакун бога Одина, Адливун, божество подземного мира в мифологии эскимосов, а также Джанггавул, трио лодочников из сказаний аборигенов Австралии, перевозивших усопших в загробный мир. Их именами ученые решили назвать различные впадины и сети из каньонов на поверхности Плутона.

По словам Стерна, это лишь первая партия имен, и в будущем, как надеются ученые, МАС одобрит и другие имена, выбранные для различных уголков Плутона пользователями сети и самими астрономами.