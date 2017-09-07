Ученые представили устройство, способное обнаружить рак за десять секунд

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ученые из университета Техаса представили новый инструмент размером с ручку, который поможет обнаруживать раковые клетки в организме пациентов за десять секунд, сообщает издание Time.

Новое устройство под названием The MasSpec Pen, предназначенное для диагностирования заболевания, создали ученые в университете в городе Остин. По данным издания Science Translational Medicine, "ручка" может быть использована для того, чтобы быстро отличить опухоль от здоровой ткани во время операции и максимально точно ее удалить.

В настоящее время для различения пораженных и здоровых клеток во время операции применяется исследование замороженного среза — часть опухолевой ткани замораживают и отправляют на цитологический анализ. При этом исследование каждого образца может занять 30 минут или более, а пациент в это время остается под наркозом на операционном столе, что увеличивает риск инфекций или негативного воздействия анестезии.

В отличие от привычного метода исследования тканей во время операции, The MasSpec Pen исследует молекулы, набор которых в пораженных тканях различается при разных видах рака. При этом забор пораженной ткани не проводится: прибор выделяет каплю воды, в которую "мигрируют" молекулы исследуемого органа, а затем их исследуют с помощью масс-спектрометра. Утверждается, что с использованием The MasSpec Pen определять наличие заболевания можно с 96-процентной точностью.

"Мы продемонстрировали, что MasSpec Pen подходит для диагностирования рака в организме во время операции на моделях мышей с опухолями, не нанеся заметного вреда ткани или беспокойства животному. Наши результаты представляют свидетельства, что MasSpec Pen может быть использована в качестве клинической технологии, применяемой во время операций", — сообщается на сайте издания Science Translational Medicine.