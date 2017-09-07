Марсоход и ExoMars-2020 будут проводить совместные эксперименты

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Марсоход и посадочная платформа российско-европейской миссии ExoMars-2020 будут дополнять друг друга, совместно проводя эксперименты на поверхности Красной планеты, сообщил в четверг завлабораторией отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак.

Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая будет проводить длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.

"Когда марсоход будет находиться недалеко от платформы, можно будет проводить специальный набор измерений, когда генератор на платформе начинает облучать поверхность под платформой, а марсоход ездит вокруг и смотрит, как затухает этот сигнал. На основе этого можно будет восстанавливать свойства поверхности и подповерхностных слоев в окрестностях места посадки", — привел он пример подобной работы на семинаре в Москве.

Для определения состава марсианского грунта на аппаратах новой миссии будут установлены два прибора. На ровере будет стоять компактный прибор "Адрон-РМ" с блоком нейтронных детекторов, аналогичным тому, что установлен на приборе ДАН (работает сейчас в составе американского марсохода Curiosity).

"А на платформу можем поставить полноценный прибор, оснащенный и детекторами, и нейтронным генератором, который в этой точке позволит получить информацию о подстилающей ее поверхности", — добавил Литвак.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").