Экипажу МКС не потребуется эвакуация из-за вспышки на Солнце

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Приближающаяся к Земле ударная волна заряженных частиц, возникшая в результате самой мощной за последние 12 лет вспышки на Солнце, не потребует от экипажа МКС эвакуации в спускаемую капсулу корабля "Союз", пристыкованного к станции, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами.

"Российскими и американскими специалистами проведена оценка опасности для экипажа. Данная солнечная вспышка угрозы не представляет. Соответственно, эвакуации космонавтов в хорошо защищенную спускаемую капсулу "Союза" в этот раз не потребуется", — отметил он.

Во время мощных всплесков солнечной активности по регламенту в случае необходимости наземные службы отдают команду космонавтам укрыться в "Союзе", представляющем собой "спасательную шлюпку" и защищающем от излучения высокозаряженных частиц.