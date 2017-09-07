В ИКИ рассказали о будущих приборах для марсоходов и луноходов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Приборы для элементного анализа грунта для будущих луноходов и марсоходов будут компактнее и смогут обнаруживать большее количество химических элементов, сообщил в четверг заведующий лабораторией отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак.

"Куда двигаться дальше? Повторить отдельные элементы прибора ДАН (например, блок детекторов), сделав их более компактными и с меньшей массой для небольших марсоходов и луноходов. Добавить новые измерительные возможности, прежде всего — дооснастить научную аппаратуру гамма-спектрометром для элементного состава поверхности. Можно использовать газонаполненные генераторы с функцией меченых нейтронов", — говорится в презентации, которую Литвак представил на семинаре в Москве.

Он отметил, что марсоход для будущей российско-европейской миссии ExoMars-2020 меньше, чем американский Curiosity, на который установлен российский прибор для поиска воды ДАН.

ДАН ("Динамическое альбедо нейтронов") – российский прибор, установленный на американском марсоходе Curiosity. В августа исполнилось пять земных лет с момента его первого включения на Марсе. За это время нейтронный генератор прибора излучил более 7 миллионов нейтронных импульсов.

Для определения содержания влаги в марсианском грунте ДАН испускает быстрые нейтроны, которые затем проникают в грунт Марса, где взаимодействуют с ядрами основных породообразующих элементов. Быстрые нейтроны замедляются и теряют часть своей энергии. Часть замедлившихся нейтронов поглощается в грунте, а часть выходит обратно на поверхность, где и регистрируются приемником. Если в грунте присутствует водородосодержащие соединения (в основном связанная вода или водяной лед), то замедление быстрых нейтронов происходит наиболее эффективным образом (при столкновении с ядром водорода нейтрон теряет сразу половину своей энергии).

В ходе работы прибора установлено, что содержание воды в метровом слое вещества вдоль трассы движения марсохода может меняться от точки к точке в несколько раз. В отдельных сухих районах масса воды составляет менее 1% от массы грунта, в других она повышается до значений около 4,5%.