Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим челноком для ВВС США

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала во Флориде с космическим мини-челноком X-37B для ВВС США, трансляция запуска секретной экспериментальной миссии идет на сайте компании.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал был дан в 17:00 мск. Приблизительно через 9 минут после старта первая ступень ракеты-носителя должна совершить посадку неподалеку от места старта.

Миссия X-37B является секретным проектом ВС США, в связи с чем трансляция запуска прервется через три минуты после старта. Накануне запуска специализированные СМИ сообщали, что на этот раз орбитальный самолет, для которого это пятый полет, будет выведен на более высокую, чем раньше наклонную орбиту. На борту челнока также будет проводиться ряд секретных экспериментов.

Четвертая миссия X-37B, созданного компанией Boeing, завершилась в мае и продолжалась рекордные 718 дней. Программа X-37B была начата НАСА в 1999 году, но в 2004 перешла в ведомство военных, ее подробности, в том числе стоимость, засекречены.

Космический корабль в общей сложности провел на орбите 2085 дней и до этого стартовал только на ракете Atlas V, принадлежащей United Launch Alliance. Для частной компании SpaceX это будет второй запуск для ВВС США, ранее в мае текущего года Falcon 9 осуществила запуск разведывательного спутника для американских военных.