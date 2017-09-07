Учёные проверили российским прибором более 650 районов на Марсе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ученые проанализировали с помощью российского прибора ДАН, установленного на американском марсоходе Curiosity, более 650 районов в кратере Гейла на Марсе, сообщил в четверг завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"За пять лет работы измерения выполнены в 652 районах", — следует из презентации, которую он представил на семинаре в Москве.

Он уточнил при этом, что расстояние от одной стоянки до другой обычно составляет несколько десятков метров.

Территорию кратера Гейла Митрофанов назвал похожей на солончаки, "из которых вода испарялась, а минералы скапливались".

В целом прибор ДАН показал, что распределение воды в кратере равномерное на глубине до 60 сантиметров (581 из 652 районов, в которых велись исследования). В 17 районах с увеличением глубины увеличивается и содержание воды, в 25 — уменьшается.

"В 29 районах данные измерений пока не поддаются обработке. Возможно, состав грунта в этих точках несколько отличается от той модели, которую мы закладывали", — добавил ученый.

Ученые установили, что содержание воды в грунте кратера Гейла составляет от 1% д 4,5%, среднее значение — 2,6%. Кроме того, прибор измерял содержание хлора. Его оказалось в марсианском грунте в среднем 1%.

ДАН ("Динамическое альбедо нейтронов") – российский прибор, установленный на американском марсоходе Curiosity. 12 августа 2017 года исполнилось пять земных лет с момента его первого включения на Марсе. За это время нейтронный генератор прибора излучил более семи миллионов нейтронных импульсов.

Для определения содержания влаги в марсианском грунте ДАН испускает быстрые нейтроны, которые затем проникают в грунт Марса, где взаимодействуют с ядрами основных элементов, образующих породы. Быстрые нейтроны замедляются и теряют часть своей энергии. Часть замедлившихся нейтронов поглощается в грунте, а часть выходит обратно на поверхность, где и регистрируются приемником. Если в грунте присутствует водородосодержащие соединения (в основном связанная вода или водяной лед), то замедление быстрых нейтронов происходит наиболее эффективным образом (при столкновении с ядром водорода нейтрон теряет сразу половину своей энергии).