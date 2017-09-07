Астрономы: вся органика Земли может иметь "инопланетное" происхождение

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Большое количество органической материи в комете Чурюмова-Герасименко указывает на то, что фактически все "кирпичики" жизни, которые они содержат, должны были сформироваться еще до рождения Солнечной системы и за ее пределами, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Мы предполагаем, что сложные органические молекулы, которые были найдены "Розеттой" в пыли кометы Чурюмова-Герасименко, сформировались в межзвездной среде, внутри структур, которые наши коллеги называют "диффузными полосами". Эти молекулы пережили бурную историю формирования Солнечной системы благодаря тому, что кометы формировались очень постепенно и спокойно", — пишет Жан-Лу Берто (Jean-Loup Bertaux) из университета Версаля (Франция).

По современным представлениям, Земля и прочие планеты Солнечной системы сформировались в первые несколько сотен миллионов лет ее жизни внутри газопылевой туманности, окружавшей новорожденное Солнце. В начале своей жизни Земля представляла собой раскаленный шар, на поверхности которого просто не могли существовать летучие элементы и вещества, в том числе вода, углерод и соединения азота, а также органические "кирпичики жизни".

Возникает вопрос, почему тогда все эти вещества встречаются на поверхности Земли и в земной коре в большом изобилии. На этот счет у ученых есть несколько теорий, и, к примеру, присутствие воды на Земле объясняется тем, что ее могли "завезти" на нашу планету астероиды и кометы, бомбардировавшие поверхность Земли примерно 3,8 миллиарда лет назад.

Берто и его коллега Розин Лаллемен (Rosine Lallement) из Парижской обсерватории (Франция) пытались понять, откуда взялась органика на Земле, изучая данные, собранные зондом "Розетта" во время его работы на орбите кометы Чурюмова-Герасименко.

Одной из отличительных черт этой кометы, как показали замеры самой "Розетты" и ее спускаемого модуля "Фила", было то, что ее недра содержали в себе необычно много органики –примерно 40% ее массы приходится на пыль и различные "кирпичики жизни". Это открытие стало большой неожиданностью для ученых, так как они ожидали, что органика просто не успела бы накопиться в первичной материи Солнечной системы до того, как сформируются "зародыши" комет.

Этот факт, а также некоторые особенности в химическом составе кометы Чурюмова-Герасименко натолкнули Берто и Лаллемен на мысль, что все "кирпичики жизни" могут быть своеобразными космическими "пришельцами" – они могли возникнуть в межзвездной среде задолго до рождения Солнца и попасть в "зародыш" Солнечной системы значительно позже.

Источником этой органики, скорее всего, являются так называемые "диффузные полосы" – относительно плотные и очень холодные скопления газа в межзвездной среде, в которых органика формируется под действием космических лучей и ультрафиолетового свечения далеких звезд. Эти полосы были открыты более 20 лет назад, и с тех пор ученые нашли в них множество сложных органических молекул, в том числе первые "космические" фуллерены, наношары из 60 атомов углерода.

Проверить эту теорию можно будет только в том случае, если образец материи комет будет доставлен на Землю и ученые смогут вычислить доли изотопов водорода и других элементов, чьи концентрации сильно отличаются для Солнечной системы и межзвездной среды. Как надеются ученые, в ближайшее время НАСА, ЕКА и другие космические агентства создадут наследника "Розетты", который решит эту задачу.