МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Ударная волна заряженных частиц, возникшая в результате самой мощной за последние 12 лет вспышки на Солнце, достигнет околоземной орбиты в пятницу, и только тогда можно будет сказать, чем она угрожает работе космических аппаратов и наземных электронных систем, сообщил РИА Новости заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Мощная вспышка на Солнце произошла 6 сентября, ей был присвоен балл X9.3. Последняя вспышка такой силы наблюдалась 12 лет назад.

"Особенность этой вспышки в том, что таких не было давно. На самом деле, и средних вспышек не было довольно долго. Мы сейчас с интересом ждем, какие данные к нам придут: уже несколько лет ждали, когда произойдет такое событие", — сказал Митрофанов.

По словам ученого, научный мир ожидает, что всплеск энергии, вызванный вспышкой, достигнет ближайших к Земле планет, его удастся зафиксировать и изучить на МКС, станциями, летающими вокруг Луны и приборами, находящимися на станции "ЭкзоМарс", а также на марсоходе Curiosity.

"Очень хорошо, что эта вспышка произошла. Мы рассчитываем получить результаты в ближайшие дни. Дело в том, что заряженные частицы идут по спиральному узору около двух суток, и до Марса примерно столько же. Если нам повезет, как исследователям, то приборы окажутся в эпицентре событий. Но волны могут и вообще пройти мимо", — отметил Митрофанов.

Согласно сделанным ранее прогнозам ученых, вызванная вспышкой магнитная буря может повлечь ухудшение самочувствия гипертоников и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Но Митрофанов отметил, что людям все же не стоит волноваться из-за всплеска заряженных частиц, опасность существует лишь для ряда спутников.

"Будет маленькая геомагнитная буря, не более того. Грозы в Москве больше опасности приносят. А вот для низкоорбитальных космических аппаратов есть угроза сбоев. Бывало, что низколетящие спутники начинали просто тормозиться о разогретую атмосферу. Вот это действительно опасно, потому, что можно вообще потерять аппарат", — заключил ученый.

Отвечая на вопрос, удастся ли жителям средней полосы России увидеть полярное сияние, Митрофанов сказал: "Это как повезет. Все зависит от того, какая ударная волна, нужно дождаться прихода основного фронта".