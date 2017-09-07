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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: рост уровня моря уничтожил восемь островов в Тихом океане

15:0207.09.2017
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© Flickr / Matt KiefferМикронезияМикронезия
© Flickr / Matt Kieffer

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сразу восемь островов Микронезии оказались на дне Тихого океана в результате глобального потепления и связанного с ним роста уровня моря, говорится в статье, опубликованной в издании Journal of Coastal Conservation.

"Это первые уголки Земли, где скорость роста уровня моря достигла столь высоких значений, и они являются своеобразным прообразом того, что может случиться в будущем. Что интересно, погружение под воду не  всегда приводит к разрушению островов – часть из них не разрушилась и продолжает существовать", — комментирует открытие океанолог Саймон Альберт (Simon Albert) из университета Квинсленда (Австралия), чьи слова приводит интернет-издание New Scientist.

Берег Индийского океана на Бали
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Ученые: рост уровня моря в последние 25 лет сильно недооценивался

Уровень мирового океана зависит от средней температуры воздуха, площади ледового покрова, объема стока рек и других климатических параметров. На все эти параметры влияет изменение климата, в связи с чем климатологи и океанологи наблюдают за колебаниями в уровне моря. Так, за последнее столетие мировой океан "вырос" на 17 сантиметров. Дальнейшее повышение уровня океана может стать причиной затопления прибрежных районов в Европе и в других частях света и может дополнительно ускорить изменение климата.

Скорость роста уровня моря может разительно отличаться для разных уголков мирового океана из-за того, как взаимодействуют между собой течения и приповерхностные потоки воздуха, а также того, поднимаются или опускаются породы суши. К примеру, в некоторых регионах Атлантики уровень моря будет падать, а не расти в ближайшее столетие, а у берегов Сейшельских островов его высота увеличивается почти на сантиметр в год, что в десятки раз выше среднестатистических значений.

Год назад Альберт обнаружил, что этот процесс уже успел уничтожить пять островов в составе Сейшельского архипелага, превратив их в дно моря. Это открытие заставило Патрика Нанна (Patrick Nunn) из университета Саншайн-Кост в Маручидоре (Австралия) и его коллег проверить, не произошло ли нечто похожего и с островами Микронезии, где уровень моря так же растет аномально быстро.

Наводнение в Колорадо, фото с места события
© REUTERS / Mark Leffingwell
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Для получения ответа на этот вопрос ученые отправились в экспедицию в этот архипелаг, где они встретились с местными жителями и попросили их рассказать о случаях, когда целые острова или их отдельные регионы погружались под воду. Кроме того, ученые детально изучили береговые линии нескольких островов и попытались понять, с какой скоростью уровень моря рос здесь в прошлом.

Внимание ученых привлек остров со звучным названием Понпеи – один из самых крупных атоллов Микронезии, возникший в результате извержения вулкана примерно 9 миллионов лет назад. Понпеи окружен целой свитой из мелких островов, часть из которых является обитаемой, а другие – безжизненными клочками суши. Многие из этих рифов, как рассказали океанологам местные жители, в прошлом становились предметом войн между племенами микронезийцев.

Проанализировав их историю и текущее состояние, Нанн и его коллеги пришли к выводу, что как минимум восемь островов из "свиты" Понпеи совсем недавно исчезли и оказались на дне моря. Часть из них была разрушена морскими течениями, а другие по-прежнему существуют на дне Тихого океана.

Айсберг в Антарктиде
© AFP 2017 / Sarah Dawalibi
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Эти острова, если верить местным жителям, начали исчезать примерно век назад, и за это время как минимум два острова, где раньше жили и воевали между собой племена микронезийцев, стали дном моря. Остальные шесть рифов были небольшими клочками суши площадью не более 100 квадратных метров, и их исчезновение не сказалось на благополучии местных жителей.

В будущем, как считают ученые, процесс исчезновения суши в Микронезии, на Сейшелах и в других низменных регионах Юго-Восточной Азии и Австронезии будет только ускоряться и усиливаться. Вполне возможно, что правительствам стран региона придется выработать пакет мер по переселению жителей подобных "тонущих" островов в безопасные регионы.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Владимир Дзювин
Причиной потепления является стремительное увеличение биомассы Земли. Происходит это за счёт сжигания углеводородов. На долю сгоревшей нефти, кам.угля, газа приходится 15 млрд тонн углеводородов в год. В клетках живых существ, углерода меньше, чем в нефти... в 8 раз. По этой причине ежегодный прирост биомассы может составить 15*8=120млрд тонн. Это 5% от живых существ на планете (всего 2400 млрд т). Бактерии... - это печки; жизнь, дающая тепло...
15:29
07.09.2017
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Дамир Басыров
так страшно написан: "уничтожил" проще надо быть. острова ушли под воду или что то в этом роде.
15:06
07.09.2017
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