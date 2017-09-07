Ученый: вспышка на Солнце может вызвать северное сияние над Петербургом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Мощная вспышка на Солнце может спровоцировать северное сияние над Петербургом, но наблюдать за этим явлением лучше за городом, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской лаборатории Сергей Смирнов.

Мощная вспышка на Солнце произошла 6 сентября, ей был присвоен балл X9.3. Последняя вспышка такой силы наблюдалась 12 лет назад. Согласно прогнозам ученых, вызванная вспышкой магнитная буря может повлечь ухудшение самочувствия гипертоников и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

"В Петербурге северное сияние может быть с большой вероятностью, однако из-за сильной облачности горожане его могут не увидеть. Например, сейчас облачность над городом составляет два яруса. Так что наблюдать за этим явлением лучше за городом", — сказал Смирнов.

По его словам, "обычно такие возмущения геомагнитного поля продолжаются несколько суток подряд", поэтому есть вероятность, что увидеть северное сияние можно и на выходных.