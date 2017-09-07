Вспышка на Солнце может вызвать полярное сияние на Урале, рассказал ученый

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Мощнейшая вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, может вызвать полярное сияние на Урале, сообщил РИА Новости сотрудник кафедры астрономии Уральского федерального университета (УрФУ) Павел Скрипниченко.
"На Урале вообще полярное сияние как таковое не наблюдается, потому что достаточно южные широты. Нормальные полярные сияния, многоцветные, которые наиболее известны, наблюдаются севернее. Но в результате сильной активности Солнца на Урале, на широте порядка 50-60 градусов, могут наблюдаться вот такие красные всполохи. То есть не гарантировано, что они будут видны, но они в принципе могут наблюдаться, когда высокая солнечная активность или когда есть вспышка", — сказал ученый.
Скрипниченко также добавил, что если повезет, то на ночном безоблачном небе можно будет увидеть полярное сияние.